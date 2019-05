Le torte per il battesimo sono la dolce chiusura tanto attesa dagli invitati di pranzi e ricevimenti, e sono molte le idee da bimba e bimbo adatte a questa occasione.

Il battesimo, infatti, è certo una festa da vivere con la famiglia e gli amici più cari, ma soprattutto il sacramento con cui i piccoli (di solito i neonati di circa 3-5 mesi) entrano a far parte della comunità cristiana.

Il dolce che chiude i festeggiamenti, quindi, deve essere in linea con la sobrietà e l’eleganza di una cerimonia religiosa. Niente eccessi di stile né colori carichi per le torte per il battesimo, a beneficio di forme e temi classici e delle versioni più delicate.

Le idee da bimba puntano sui toni del rosa e su decorazioni floreali romantiche, le idee per bimbo sull’azzurro e su decori simbolici, semplici ed essenziali. Tuttavia, questa dicotomia tra rosa per le femmine e azzurro per i maschietti è da tempo superata dalle tendenze della pasticceria contemporanea, che propongono tinte pastello adatte a tutti e colori genderless, dal giallo al verde. La moda di unicorni e arcobaleni, poi, ha portato a un tripudio di colori che sprigiona gioia, più che sottolineare antiquate differenze.

Naturalmente, l’ideale sarebbe scegliere gli stessi colori del tema di tutta la festa, un fil rouge che va dagli inviti alla confettata.

Siete a corto di idee? Ecco 5 torte per il battesimo da bimba e bimbo.