Qualsiasi trucco Halloween per ragazza vogliate realizzare, avrete bisogno di una serie di prodotti necessari per un make-up horror in grado di stupire. Must have che, sapientemente dosati, possono dar vita di volta volta a una strega o a una vampira, a una diavoletta o a una zombie.

Del resto, i colori del trucco di Halloween sono da sempre il bianco, il rosso, il nero, sia che vogliate provare qualcosa di originale e nuovo, come i teschi calavera del Día de los Muertos messicano, sia che puntiate su costumi classici dello spavento come la sposa cadavere o la moglie di Frankenstein.

Il pallore spettrale, il sangue e le cicatrici, occhi scuri e penetranti sono, infatti, tratti comuni del make-up delle maschere e dei travestimenti più amati per le feste e gli appuntamenti del 31 ottobre.

Se siete ancora indecise sul trucco per la prossima notte delle streghe, ecco i nostri consigli sui prodotti necessari per un make-up horror e su come utilizzarli al meglio.

7 prodotti per il trucco Halloween per ragazza