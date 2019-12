Trucco Natale 2019: novità e collezioni

Nato per brillare: è il trucco Natale 2019. Le nuove collezioni create per le feste propongono novità a tutto glow, con prodotti make-up fatti per illuminare il volto e lo sguardo.

Occhi, bocca, unghie, incarnato, tutto deve essere perfetto e splendente per Natale e per Capodanno. Ecco cosa hanno in serbo Yves Saint Laurent, Chanel, Dior, Givenchy e Guerlain e i 5 must have a cui sarà impossibile resistere. Siete in cerca di idee regalo per ogni budget? Qui trovate la guida ai cofanetti di Natale 2019.

Trucco Natale 2019: le collezioni

High on Stars di Yves Saint Laurent

La collezione YSL trucco Natale 2019 High on Stars è sfavillante si ispira alla luminosità degli astri, coniugandola con la tradizione rock-couture tipica del brand. Le stelle sono le autentiche protagoniste del packaging dei prodotti e della campagna di lancio. Acquista ora

Holiday Collection 2019 di Chanel

Lucia Pica ha immaginato un make-up per le feste audace, glamour e sofisticato, ispirato all’amore per il barocco di Mademoiselle Coco. Come un gioiello, rivela la luminosità della pelle e sublima l’allure. Acquista ora

Happy 2020 di Dior

Peter Philips, si è ispirato ai fuochi d’artificio per realizzare la collezione Happy 2020. Sull’onda delle celebrazioni di fine anno, la palette 5 Couleurs Happy 2020 preannuncia un inverno potente e pieno di colori con un’edizione esclusiva. Acquista ora

Red Line di Givenchy

La collezione Red Line per il prossimo Natale 2019 definisce lo sguardo e illumina il viso. In occasione del Natale 2019, Nicolas Degennes ha rivisitato la polvere libera opacizzante della Maison reinterpretandone il colore più in voga, lo 01 Mousseline Pastel. Acquista ora

Trucco Natale 2019: novità