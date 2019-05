Colori pastello, smokey dorati, ombretti corallo ed eyeliner azzurri sono solo alcune delle tendenze che spopoleranno in fatto di trucco occhi estate 2019.

La stagione calda vuole make-up solari e vitaminici, poco disposti alle mezze misure: il nude lascia spazio al marrone scuro, all’oro e al bronzo; al rosa confetto si affianca un fucsia più intenso. La nuance che non potrà mancare nel beauty case? L’arancione, dal tangerine fino alla sfumatura living coral.

Se le tonalità non passano inosservate (non disdegnando declinazioni fluo), poche saranno le concessioni agli eccessi in fatto di mascara e di sopracciglia, che saranno ordinate ma non più disegnate fino all’ossessione. Largo poi a sfumature, a ombretti monocolore, ad armoniose combinazioni di shade in finish diversi; sempre meno lo spazio lasciato ai toni opachi.

Ecco 7 tendenze in fatto di trucco occhi dell’estate 2019.

1. Trucco occhi estate 2019: pastello

Il prodotto make-up: O!Mega Shadow di Marc Jacobs ha una pigmentazione unica, che copre e si abbina a qualsiasi colore della pelle. I pigmenti hanno una struttura gel che scivola delicatamente sulla palpebra per una sfumatura perfetta. Qui per acquistare su Sephora.

2. Trucco occhi estate 2019: marrone

Il prodotto make-up: Eye Color Quad di Tom Ford è composto da 4 lussuosi ombretti complementari, formulato con colori pigmentati in quattro finish, satin, brillante, metallico e matte. I colori modulabili donano uno spettro di intensità e colore, insieme ad una lunga tenuta. Qui per acquistare su Sephora.

3. Trucco occhi estate 2019: oro

Il prodotto make-up: Les Beiges Palette Regard Belle Mine Naturelle, Deep di Chanel, offre uno sguardo luminoso, fresco e riposato in ogni momento della giornata. La sua armonia di 5 colori naturali, facili da indossare, permette di creare molteplici look. Qui per acquistare su Sephora.

4. Trucco occhi estate 2019: bronzo

Il prodotto make-up: 5 Couleurs Wild Earth di Dior, i leggendari ombretti alla scoperta delle sfumature del colore fulvo per ottenere un effetto ombreggiato naturale e luminoso. Qui per acquistare su Sephora.

5. Trucco occhi estate 2019: multicolor

Il prodotto make-up: Ombre Hypnôse Mono di Lancôme dalla formula levigante che regala una copertura liscia, uniforme e modulabile ad ogni applicazione. Disponibile in 19 tonalità. Qui per acquistare su Sephora.

6. Trucco occhi estate 2019: fucsia

Il prodotto make-up: Pigmenti Mac sono una polvere colorata fortemente concentrata che contiene ingredienti mirati ad aderire alla pelle. Si usano per creare un delicato tocco di colore o un effetto intenso.

7. Trucco occhi estate 2019: corallo