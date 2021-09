Aldo Montano, il campione olimpico originario di Livorno è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Il reality è andato in onda con la sua prima puntata lunedì 13 settembre su Canale 5 e già venerdì 17 torna in prima serata per un doppio appuntamento settimanale. A condurre come sempre è Alfonso Signorini, affiancato da due opinioniste: Adriana Volpe, ex gieffina vip nella precedente edizione e Sonia Bruganelli, imprenditrice e moglie di Paolo Bonolis.

Lo schermitore che ha varcato la porta della casa più spiata d’Italia, è nato a Livorno il 18 novembre 1978. La passione per lo sport è un’eredità di famiglia: sia il padre Mario Aldo, che il nonno Aldo che i suoi tre zii, infatti, sono stati atleti della sciabola. È stato allenato da Viktor Sidjiak, ex sportivo sovietico vincitore di ben quattro ori olimpici. Aldo, inizialmente si è arruolato nel Centro Sportivo dei Carabinieri, poi è passato alla Polizia Penitenziaria, per arrivare a gareggiare con il Gruppo delle Fiamme Azzurre.

Nel 2004, alle Olimpiadi di Atene, Montano si è portato a casa l’oro ma anche l’argento a squadre nella sciabola, la sua specialità. Ai Giochi di Pechino 2008, non ha ottenuto lo stesso risultato ma ha comunque portato a casa la medaglia di bronzo a squadre. A Tokyo 2020 ha trionfato vincendo la medaglia d’argento nella competizione a squadre. Al termine della finale ha dichiara pubblicamente il ritiro dalle gare e dalle pedane della scherma.

Montano non è nuovo ai reality, infatti in passato ha partecipato alla Fattoria 3, in cui era entrato appena 27enne. Diverse le sue relazioni con personaggi famosi come quella con Manuela Arcuri e con Antonella Mosetti. Attualmente è sposato con Olga Plachina, atleta e modella russa, che è anche la madre dei suoi figli, Olimpia nata nel 2017, e Mario nato il 27 marzo 2021.