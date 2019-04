Si amplia a Roma UberEats, l’applicazione per smartphone vi permetterà da oggi di avere direttamente a casa anche lo street food del mercato Testaccio di Roma.

Presente nelle maggiori città d’Italia, da Roma a Milano a Napoli, UberEats è la versione gastronomica della nota app per i trasporti automobilistici.

Il suo scopo è offrire un prodotto di ristorazione mirato e più dettagliato dei soliti servizi a domicilio. Ci sono un totale di 165.000 piatti disponibili sulla piattaforma.

Dal mercato Testaccio di Roma parte una sperimentazione verso i mercati rionali, che se dovesse dare i suoi frutti sperati si amplierà anche alle altre città.

In cosa consiste UberEats?

UberEats è un servizio di consegna a domicilio per pietanze di ogni tipo direttamente a casa tua. Nato dal progetto Uber, l’applicazione che consente di trovare in pochi minuti un passaggio in auto in città, questa variante sta spopolando anche in Italia.

Presente in 9 grandi città d’Italia (Milano, Roma, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Trieste, Rimini e Reggio Emilia), UberEats propone sempre nuove idee culinarie. Da prodotti freschi a grandi cene, a pranzi fugaci, l’obiettivo è diventare leader nel mercato con prodotti di qualità.

La collaborazione con il mercato Testaccio di Roma

Una nuova sfida per l’applicazione UberEats è conquistare anche i mercati rionali, portando lo street food direttamente a casa dei clienti. Si parte con Roma e il mercato Testaccio, uno dei simboli del commercio della capitale. Un vero polo enogastronomico, una struttura moderna composta da 101 banchi dove trovare materie prime di qualità, tra convenienza, street food e una esperienza gastronomica impareggiabile.

“Siamo orgogliosi di annunciare la partnership con lo storico Mercato di Testaccio, da sempre sinonimo di tradizione, qualità e amore per il cibo, valori che condividiamo e che ispirano ogni giorno il nostro lavoro” ha affermato Mario Bini, Country Marketing Manager di Uber Eats Italia.

“Il nostro obiettivo è di trasformare il cibo a domicilio in un’esperienza che possa portare a casa delle persone tutto ciò che desiderano: da prodotti comfort food per una cena fugace a prodotti freschi, tradizionali e in grado di raccontare una storia” ha aggiunto.

Un progetto ambizioso quello di UberEats in collaborazione con la città di Roma e il mercato Testaccio.

“La sinergia creata con Uber Eats consente di promuovere una nuova idea di mercato, più in linea con gli standard internazionali. Lo Street Food di Testaccio, grazie a questa partnership, che ci auguriamo sarà estesa al più presto a tutte le categorie merceologiche del mercato, consentirà di portare non solo i nostri servizi all’esterno e rendere quindi il mercato accessibile ad un numero infinito di utenti, ma anche di trovare utili modalità per sviluppare le tante iniziative sociali che trovano nel mercato il loro centro propulsore“, hanno dichiarato Matteo Ventricelli e Marco Morello, Responsabili della comunicazione del Mercato di Testaccio.

Quali sono i piatti e banchi disponibili?

Per ora l’iniziativa di UberEats a Roma nel mercato Testaccio si limita allo street food, ma si prevede una estensione del progetto anche agli altri prodotti freschi in vendita. Questo l’elenco completo dei banchi gastronomici che sono disponibili sull’applicazione per gli ordini: