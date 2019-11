Unghie Natale 2019: nail art, colori e tendenze

Quali sono i colori di smalti da scegliere e le tendenze della nail art per le unghie Natale 2019? È arrivato il momento di pensare a come completare i vostri outfit delle feste con mani curate e a tema. Tra unghie natalizie rosso e oro, bianche e blu, per nail art semplici da realizzare anche a casa, i colori di tendenza del Natale 2019 ci sono tutti e “invadono” pacificamente le unghie portando un tocco di allegra ironia a questo irrinunciabile dettaglio del look.

Naturalmente le nail art natalizie vanno abbinate all’outfit, sia nei colori che nei soggetti. Con abiti neri potete puntare su rosso e oro, se il look ha bagliori argentati preferite bianco e blu. Le giovanissime potranno sbizzarrirsi con i soggetti più amati di questo periodo, da Babbo Natale alle sue renne, mentre per chi è avanti con l’età meglio disegni geometrici e sobri.

Abbiamo selezionato tante idee per le unghie Natale 2019 tra cui potrete trovare quella che fa al caso vostro.

I colori per unghie di Natale

Unghie natalizie rosse e oro

Il fascino senza tempo dello smalto rosso, i bagliori luxury dell’oro e la combinazione esplosiva di questi due colori saranno tra i protagonisti delle unghie natalizie più festose.

Il rosso si abbina, ovviamente, a tutte le altre tinte natalizie, come il bianco e il verde. Provatelo realizzando disegni semplici con smalti glitterati o metallizzati.

L’oro si addice alle feste, ma è importante abbinarlo a un look minimal e sobrio, come il classico tubino nero, per non apparire eccessive e barocche. Avete mai pensato a una reverse manicure con dettagli scintillanti?

Unghie Natale 2019 bianche e blu

Lontani dal “chiasso” dei colori caldi, blu e bianco ricordano il Natale nordico, fatto di cristalli di neve e paesaggi invernali. Il blu scuro, metallizzato o glitterato, è senz’altro uno dei colori più gettonati come alternativa al rosso.

L’abbinamento bianco, blu e argento è ideale per disegni geometrici o nail art semplici a tema natalizio.

Apprezzatissime, sofisticate e alla moda le varianti più chiare, perlescenti, come l’azzuro, perfette per eleganti padrone di casa.

5 nail art natalizie semplici

Sono tante le idee di nail art Natale 2019 facili da realizzare anche a casa. Pattern geometrici, disegni semplici, magari da fare con l’aiuto di stencil e mascherine, diventano protagonisti di unghie originali nei colori di tendenza.