Unghie natalizie 2019: idee e tendenze

Pronte per conoscere idee e tendenze in fatto di unghie natalizie 2019? Oltre al make-up e ai look alla moda, infatti, ci sono anche i colori degli smalti di stagione e i simboli del periodo più bello dell’anno a vestire a festa le nostre mani, grazie a nail art eleganti o simpatiche.

Da un lato c’è spazio per la creatività, per l’estro e l’ironia, con i tanti soggetti colorati e allegri tipici del Natale, dall’altro non serve esagerare, ma bastano tinte come il classico rosso o una versione sparkly delle nuance più trendy per dare l’idea di un look scintillante e adatto a party e cenoni.

Ce n’è per tutti i gusti. Come scegliere? Se indossate un abito sfavillante o uno dei tradizionali maglioni natalizi, optate per unghie sobrie e a tinta unita, magari in versione mat. Con un outfit a tinta unita, invece, la nail art potrà attirare sicuramente l’attenzione su di sé.

Qualche consiglio in vista delle festività? Ecco idee e tendenze da cui lasciarsi ispirare per le unghie natalizie 2019.

Unghie natalizie 2019: le idee

Si ispirano all’inverno, ai soggetti natalizi, all’atmosfera delle feste le idee più originali per la manicure delle feste. Dall’effetto ghiaccio all’immancabile Babbo Natale, ecco quelle da copiare o da chiedere all’estetista.

Effetto ghiaccio . Un look da regina delle nevi, che abbina un nero da dark lady a stencil a forma di stalattite e dai bagliori opalescenti . Particolare ma sofisticato.

. Un look da regina delle nevi, che abbina un nero da dark lady a stencil a forma di stalattite e dai . Particolare ma sofisticato. Luci di Natale . Ancora grazie agli stencil, o a un disegno a mano libera, una nail art che lascia trasparire l’essenza dell’atmosfera delle feste grazie alla rappresentazione delle allegre luci delle feste. Colorful!

. Ancora grazie agli stencil, o a un disegno a mano libera, una che lascia trasparire l’essenza dell’atmosfera delle feste grazie alla rappresentazione delle allegre luci delle feste. Colorful! Babbo Natale e signora. Amate i simboli delle feste e siete pronte a dare un tocco giocoso al look? Ecco la nail art a cui ispirarsi, che vede protagonisti Babbo Natale e la signora Natale. Potete raffigurarli su due unghie della stessa mano o uno sulla destra e l’altra sulla sinistra, lasciando il resto delle unghie in tinta unita.

Colori per le unghie di Natale 2019

Chi preferisce lo smalto a tinta unita potrà puntare su grandi classici come il rosso, ma anche su bianco o nero, in versione mat, o su tinte metallizzate, su tutte oro e argento.

Rosso . Con lo smalto rosso non potrete di certo sbagliare: non abbiate timore di essere banali, perché questo colore, oltre a essere un grande classico tutto l’anno, si abbina alle festività, è sensuale e sta bene a tutte.

. Con lo non potrete di certo sbagliare: non abbiate timore di essere banali, perché questo colore, oltre a essere un grande classico tutto l’anno, si abbina alle festività, è sensuale e sta bene a tutte. Rosso scuro. Il rosso scuro, che vira quasi al nero, come l’ormai iconico Rouge Noir di Chanel, è uno dei must have di stagione che non cede il passo durante le feste, anzi, continua a spopolare con il suo fascino misterioso.

Tendenze per la manicure delle feste

Le unghie del Natale 2019 rubano i loro trend dalle passerelle, in proposte sofisticate e preziose, alcune facili da realizzare, altre un po’ più impegnative, adatte alle esperte.