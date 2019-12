Unghie rosse natalizie: idee semplici, decorate ed eleganti

Le unghie rosse natalizie sono la scelta migliore per completare i look delle feste: è possibile scegliere, in base a gusti e esigenze, tra idee semplici, decorate ed eleganti di tendenza.

Se l’outfit è brillante, barocco, sopra le righe, magari con uno dei tanti Christmas jumper alla moda, meglio puntare o sul classico smalto rosso a tinta unita o su proposte minimal, per non esagerare. Se, invece, amate la nail art e indossate qualcosa di semplice come un tubino nero, un look color block o jeans e maglione a tinta unita, potete sbizzarrirvi con le unghie decorate. L’invito è per un’occasione elegante, magari una cena di gala? Allora le unghie dovranno essere sofisticate e sobrie.

Ecco la nostra selezione di idee semplici, decorate ed eleganti da cui lasciarsi ispirare per le unghie del Natale 2019.

Unghie rosse natalizie: idee semplici

Ecco tre idee facili da copiare anche a casa, che declinano il rosso Natale in maniera originale ma semplice.

Nail art a tutto rosso

Per le fan della nail art, le proposte da ricreare insieme all’estetista di fiducia o da sole se si è esperte maneggiatrici di smalti, gel, applicazioni.

Unghie di Natale eleganti

Per un’occasione elegante ci vuole una mano elegante. Al bando nail art giocose e eccessive, ecco le idee da cui lasciarsi ispirare.