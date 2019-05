Nude, rosa, bianche o trasparenti: le tendenze del 2019 in fatto di unghie sposa non prevedono grandi novità rispetto a dei colori di smalto ormai consolidati per il giorno del matrimonio.

La nail art da cerimonia non lascia troppo spazio all’originalità, se non per quelle spose che non abdicano mai a voler stupire o a essere se stesse, dalla testa ai piedi, manicure compresa.

Ecco sette tendenze tra cui scegliere la nail art per il matrimonio.

1. Unghie sposa rosa

A dettar legge, da un anno a questa parte, è sempre lei, la Duchessa di Sussex. Per il giorno del fatidico sì, Meghan Markle ha scelto uno smalto rosa chiaro su l’unghia cortissima.

Il consiglio di DireDonna: il rosa Minimalistic di Essie, luminoso e molto chiaro.

2. Unghie sposa trasparenti

La più classica delle opzioni? Mani curatissime, unghie corte a mandorla e smalto trasparente con french manicure.

Il consiglio di DireDonna: Nail Glow di Dior è uno smalto trattante che esalta il rosa e il bianco delle unghie per un risultato french manicure istantaneo.

3. Unghie sposa rosse

Dal rosso ciliegia a quello fragola fino al tradizionale rosso fuoco, è la nuance che non conosce mode. Per un effetto più elegante, da evitare le lunghezze eccessive delle unghie.

Il consiglio di DireDonna: Red Heels è il rosso brillante de La Petite Robe Noire di Givenchy. Un profumo floreale fruttato che si sprigiona pochi secondi dopo l’applicazione

4. Unghie sposa bianche

Mani con smalto bianco sono l’ideale per chi ha dita lunghe e affusolate. Nuance adatta anche a chi ama unghie lunghe e squadrate.

Il consiglio di DireDonna: Blanc Futuriste è il bianco della Primavera 2019 pensato dal Laque Couture di Yves Saint Laurent, dal finish scintillante.

5. Unghie sposa nude

Si fa presto a dire nude; in realtà sotto questa dicitura si trovano le sfumature più disparate. Per non sbagliare, meglio scegliere la tonalità più simile alla propria carnagione.

Il consiglio di DireDonna: un nude beige il Samoan Sand di O.P.I., che garantisce brillantezza long lasting, una lunga tenuta e una rimozione rapida.

6. Unghie sposa corallo

Il colore dell’anno non può mancare tra le opzioni per le unghie della sposa del 2019. Si può optare per toni delicati o varianti più vitaminiche, in finish madreperlato.

Il consiglio di DireDonna: è una tinta intensa e ultra brillante il Radiant Arancio dei Vernis di Chanel, che regala un effetto lacca assolutamente omogeneo.

7. Unghie sposa nere

Solo per spose anti-conformista, che vogliono seguire i trend degli smalti di questa stagione anche con l’abito bianco. Da Moschino, Gigi Hadid ha chiuso la sfilata milanese con nail art nera con righe “scarabocchiate” bianche, secondo il mood del défilé.