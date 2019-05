Uniqlo apre a Milano il primo store italiano

Semplicità, qualità e durata, in una parola: Uniqlo, il brand giapponese di abbigliamento low cost che da qualche anno si è conquistato nel mondo una fetta di mercato importante, accanto a Zara e H&M, e che ora si appresta a sbracare anche in Italia, con il suo primo store a Milano. Da venerdì 13 settembre, il nuovo punto vendita sarà in piazza Cordusio, a pochi passi da piazza Duomo.

“Siamo onorati e fieri di aprire il nostro primo store italiano a Milano. Abbiamo da sempre una grande e sincera stima degli italiani e della loro eredità culturale. Ci sono molte similitudini tra l’Italia e il Giappone: dall’importanza della bellezza e della qualità della vita all’apprezzare istintivamente il design e l’innovazione. Ci auguriamo che la filosofia LifeWear e i nostri prodotti vengano accolti con calore dalla raffinata popolazione milanese, così come dai molti turisti, italiani e non, che visitano Milano durante tutto l’anno” ha detto Kohsuke Kobayashi, Chief Operation officer di UNIQLO Italia.

L’abbigliamento Uniqlo è già disponibile in Italia tramite il suo store online e sarà acquistabile presso il punto vendita di piazza Cordusio in una vasta gamma di colori e modelli per donna, uomo, bambino e neonato. Il negozio si estenderà su 1.500 metri, divisi in tre piani, dove lavoreranno circa cento persone.

Il brand di punta del colosso Fast Retailing (19,7 miliardi di dollari il fatturato dell’anno fiscale chiuso nell’agosto 2018), è presente in 22 mercati. Quello italiano diverrà il decimo mercato europeo in cui Uniqlo è presente: il primo è stato il Regno Unito, dove nel 2001 fu aperto il primo negozio. La prossima tappa europea sarà la Danimarca, alla quale seguiranno India e Vietnam.

Piumini ultraleggeri, cotone e cashmere di qualità elevata, tessuti innovativi creati per migliorare la vita di chi li indossa: è il LifeWear la filosofia che guida il brand nel produrre i suoi vestiti. Un design eccellente e ragionato, abbinato alle tecniche di produzione più innovative, crea capi d’abbigliamento al contempo economici e di alta qualità, per soddisfare i bisogni quotidiani e adattarsi al lifestyle di ognuno. E tutto a prezzi contenuti.