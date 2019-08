La vacanza italiana di Leonardo DiCaprio e Camila Morrone (foto)

Leonardo DiCaprio e la fidanzata, la modella e attrice Camila Morrone, continuano la loro vacanza italiana, iniziata già la scorsa settimana in Costa Azzurra e testimoniate da tante foto rubate. La coppia, dopo qualche giorno a Porto Cervo, si è spostata sull’Isola di Ponza, tra romantiche gite sulla moto d’acqua e molte tenerezze. Lo scorso 3 agosto l’attore ha presentato il suo nuovo film C’era una volta a…Hollywood a Roma.

44 anni lui, 22 lei, una differenza che, almeno loro, non sembrano sentire. Insieme dal Festival di Coachella 2017, Leonardo DiCaprio e Camilla Morrone hanno una vera passione per la vita da turista e sono inseparabili. Proprio nei mesi scorsi erano stati paparazzati a Cannes, con Leo intento a scattare foto alla sua giovane fidanzata.

Invece nei giorni scorsi erano stati avvistati in Costa Smeralda, un luogo molto amato dall’attore, che vi torna quasi ogni estate. Dopo il gala di beneficenza dell‘Unicef a Porto Cervo, al quale avevano partecipato anche Austin Butler e Vanessa Hudgens, sono rimasti in Italia per una vacanza romantica. Camilla ha raccontato la loro estate con alcuni scatti su Instagram intitolati “italian summer” (estate italiana).

Non solo moto d’acqua, anche surf e pedalò, Leonardo DiCaprio e Camila Morrone hanno attirato turisti e residenti con i loro giochi acquatici nel mare dell’Isola di Ponza. Divertiti e innamorati, i due sembrano sempre più vicini alle nozze secondo i bene informati. La bella Camila potrebbe essere l’unica che riuscirà a far capitolare l’attore. Sarà vero?

L’eterno fidanzato d’America per ora non commenta la notizia, e preferisci godersi il successo della sua nuova pellicola, C’era una volta a…Hollywood, che lo vede al fianco di Brad Pitt e Margot Robbie. Il film, diretto da Quentin Tarantino, arriverà nei cinema italiani il prossimo 19 settembre.