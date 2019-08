Valentino: la sua villa in Toscana in vendita per 12 milioni di euro

Valentino ha messo in vendita la sua lussuosa villa in Toscana per la cifra di 12 milioni di euro. L’annuncio è apparso sul noto sito di Christie’s Real Estate. La residenza si trova precisamente a Cetona, in provincia di Siena, ed è costituita da ben quindici camere da letto. Solo un mese fa era toccato a Dolce & Gabbana vendere la loro villa estiva di Stromboli.

Villa La Vagnola, questo il suo nome, è stata costruita nel 1750 circa, e ristrutturata negli anni ’80 dal designer genovese Renzo Mongiardino. Valentino pare l’abbia acquistata proprio 33 anni fa, e non si conosce al momento la motivazione della vendita. La villa si estende per 1.600 mq con pavimenti in cotto e marmo, soffitti dipinti, sala da biliardo, palestra e sauna.

Valentino e il suo socio e ex compagno Giancarlo Giammetti erano soliti trascorrere qui i periodi di vacanza durante l’estate. La residenza ha visto come ospiti grandi nomi della moda e dello spettacolo. A Sophia Loren, spesso ospite di Villa La Vagnola, è dedicata una delle quindici camere da letto, che da lei prende il nome.

La casa si affaccia su 11 ettari di terreno, ridisegnati dall’architetto paesaggista al momento del restauro a mo’ di stanze e terrazze per offrire privacy e ombra, con ulivi, una piscina, dépendance, una pista da corsa e persino un anfiteatro.

L’eleganza fa sicuramente da padrona tra queste mura, anche se spesso stili più classici fanno spazio ad altri più moderni, tra salotti e camere da pranzo da sogno. La villa è già in vendita, e gli abitanti di Cetona, molto legati allo stilista, sono curiosi di scoprire chi sarà il nuovo padrone di casa.