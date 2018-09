I red carpet si alternano a ritmi febbrili a Venezia 75 e tante sono le star, italiane e non, che si avvicendano sul tappeto rosso con i loro look: nero e rosso i colori che hanno dominato nelle mise delle attrici, tra cui Naomi Watts e Violante Placido si sono messe in evidenza per fascino ed eleganza.

Gli appuntamenti al Lido per la nona giornata della Mostra del cinema di Venezia? Due le pellicole presentate in concorso, Capri Revolution di Mario Martone e The Nightngale di Jennifer Kent, unica donna in lizza per il Leone d’Oro.

La regista australiana è stata al centro di un singolare incidente: alla fine della proiezione stampa, è stata infatti insultata pesantemente con un volgare appellativo sessista da uno dei giornalisti presenti, a cui La Biennale ha provveduto prontamente a ritirare l’accredito.

Tra i film Fuori Concorso è stato presentato Ombra il nuovo film di Zhang Yimou, premiato con il Jaeger-LeCourt Glory to Filmmaker Award. Nella categoria Sconfini, Il banchiere anarchico, docu-fiction di Giulio Base. Tre i restauri della sezione Venezia Classici: Il portiere di notte di Liliana Cavani, del 1974, Il posto del 1961 di Ermanno Olmi e l’horror del 1988 Essi vivono di John Carpenter.

Il look di Naomi Watts

Michael Kors l’abito di strass neri con collo argentato, gioielli Cartier e clutch di Judith Leiber per la star hollywoodiana, tra i membri della giuria che assegnerà il Leone d’Oro.

Venezia 75: il look di Violante Placido

Ha scelto una creazione rossa di Armani Privé l’attrice italiana, sul tappeto rosso per la première di Capri-Revolution di Mario Martone.

Paola Turci sul red carpet

La cantante presente alla proiezione di Capri-Revolution ha indossato un abito senza maniche con scollo all’americana.

Il look sul red carpet di Marianna Fontana

Total look Gucci per la giovane protagonista di Capri-Revolution che ha conquistato sia la critica con la sua interpretazione che i fotografi sul red carpet.

Aisling Franciosi sul red carpet

Alla sua terza prova sul grande schermo con The Nightingale, l’attrice irlandese ha indossato sul red carpet in Laguna un abito di Givenchy Couture Spring 2018.

Il look di Tezeta Abraham

La modella e attrice etiope naturalizzata italiana ha optato per un outfit Manila Grace per il red carpet in occasione del Festival del Cinema di Venezia.