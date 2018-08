Sotto il sole di fine estate che sta riscaldando fino al tramonto i red carpet della Mostra del cinema di Venezia 2018 hanno sfilato i protagonisti della seconda giornata di Venezia 75: Emma Stone, Naomi Watts, Olivia Colman e le altre hanno catalizzando l’attenzione di fotografi e fan con i loro look, in attesa di vedere sul tappeto rosso Lady Gaga (sbarcata al Lido da grande star internazionale in femminile tubino nero di Dolce & Gabbana), tra gli ospiti più attesi della kermesse cinematografica del 2018.

I film del giorno sono stati La favorita, diretto da Yorgos Lanthimos (del regista ellenico è stato presentato in Italia da pochi mesi Il sacrificio del cervo sacro, con Nicole Kidman e Colin Farrel), che hanno visto protagoniste di conferenza stampa e red carpet Emma Stone e Olivia Colman, e Roma di Alfonso Cuarón, dato per molti tra i papabili per il Leone d’Oro (secondo i maligni anche per l’amicizia che lega il regista con Guillermo Del Toro, presidente di giuria).

A dominare il tappeto rosso? Il rosa nelle sua declinazioni più chiare, il nero e l’argento, che si confermano così colori tra i più gettonati della moda Autunno-Inverno 2018/19. Qualche spacco, profonde scollature, sul décolleté e la schiena, e molte decorazioni preziose hanno segnato una passerella di star decise più che mai a far brillare la Laguna.

Emma Stone sul red carpet di Venezia 75

Il premio Oscar (per La La Land, presentato in anteprima a Venezia 73, dove l’attrice ha vinto la Coppa Volpi) ha indossato un abito rosa chiaro di Louis Vuitton, tutto ricami preziosi e trasparenze.

Venezia 75: il look di Naomi Watts

Dopo l’abito Armani Privé del primo giorno, la giurata per il red carpet di Roma, di Alfonso Cuarón, ha scelto un lungo modello di Prada, in rosa pallido con decorazioni argentate, e manica a palloncino.

Il look di Cristiana Capotondi a Venezia 75

Profonda scollatura ed elegante nero per l’abito nero in crêpe de chine Hilfiger Collection dell’attrice italiana, presente alla proiezione in anteprima del film Roma di Alfonso Cuarón.

Izabel Goulart a Venezia 75

La top brasiliana (che vanta una piccola parte come attrice nel lungometraggio Baywatch del 2017) ha fatto impazzire i fotografi con un miniabito in lamé di Philosophy con profonda scollatura sulla schiena.

Il look di Paz Vega sul red carpet di Venezia 75

L’indimenticabile protagonista di Lucía y el sexo, che sarà premiata con il Filming Italy Award, era in Carolina Herrera per la seconda giornata in Laguna.

Il look di Clémence Poésy

Nero e argento per l’abito della collezione Chanel Fall 2018 Haute Couture indossato dall’attrice francese con sandali neri e clutch.

Olivia Colman a Venezia 75

In attesa di vederla nella terza stagione di The Crown, si può godere delle sue doti attoriali come protagonista de La Favorita: per il red carpet veneziano l’interprete britannica Olivia Colman ha scelto un abito a tunica nero della stilista inglese Stella McCartney.