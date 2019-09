Venezia 76, la classifica dei look più belli sui red carpet

I red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2019 saranno ricordati soprattutto per Brad Pitt, a Venezia 76 con Ad Astra, e la generosità di Meryl Streep; niente di sconvolgente in fatto di look ma film che hanno soddisfatto sia critica che pubblico.

A vincere il Leone d’oro è stato Joker di Todd Philips con Joaquin Phoenix (al cinema dal 3 ottobre), Gran Premio della giuria a Roman Polański e al suo J’accuse (al cinema dal 30 settembre col titolo L’ufficiale e la spia), Leone d’Argento per la migliore regia a Roy Andersson per About Endlessness.

Premio speciale della giuria della Mostra di Venezia andato a La mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco (nelle sale dal 12 settembre con Istituto Luce Cinecittà).

Secondo premio all’Italia con la Coppa Volpi per la Miglior interpretazione maschile, a Luca Marinelli, per il film Martin Eden (nelle sale dal 2 settembre). “Grazie a Jack London che ha creato il personaggio di questo marinaio. E grazie a tutti i marinai e tutti coloro in mare salvano altri esseri umani che fuggono da situazioni inimmaginabili. E che ci evitano di fare una figura pessima con il prossimo“, ha detto l’attore romano nel suo applauditissimo discorso di premiazione.

Un pensiero simile è stato espresso dalla vincitrice della Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, Ariane Ascaride, interprete nel film Gloria Mundi. L’attrice, con la statuetta in mano, ha ricordato le sue origini e il fatto di essere stata anche lei una migrante e ha dedicato il premio “a tutti coloro che dormono sul fondo del Mediterraneo“.

Spente le luci sul palco della Sala Grande nel Palazzo del Cinema del Lido, è tempo di tirare le somme e stilare la classifica dei look più belli sui red carpet della dieci giorni veneziana. Ecco le attrici più belle secondo la redazione di DireDonna.