Very Ralph, il documentario su Ralph Lauren

In principio fu una cravatta, quella creata da Ralph Lauren, protagonista di Very Ralph, il documentario che HBO ha dedicato allo stilista statunitense, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2019.

Chi si cela dietro l’icona della moda e uno dei più grandi brand di successo nella storia della fashion industry? Il documentario tenta di rispondere a questa domanda e raccontare l’innata abilità di Ralph Lifschitz, in arte Ralph Lauren, di convertire i propri sogni in realtà. Lo stilista newyorchese (nato il 14 ottobre 1939) è riuscito a trasformare le aspirazioni personali in un impero mondiale e multimilionario (la società di moda che guida dal 1967 e che oggi fattura oltre 6 miliardi di dollari), incarnando l’American Dream. Per più di cinquant’anni ha celebrato l’iconografia degli Stati Uniti, ridefinendone lo stile, traducendo la sua visione e la sua ispirazione in uno dei brand più conosciuti al mondo. All’origine, una cravatta, un bouquet di seta annodata cifrato R.L. Ralph Lauren.

Di cosa parla Very Ralph

Alla vigilia del suo sessantesimo anno di attività, Ralph Lauren riflette sul viaggio che ha compiuto nella sua vita: da giovane ragazzo del Bronx fino a diventare l’emblema dello stile americano in tutto il mondo.

Condivide con la regista Susan Lacy (già autrice del documentario Spielberg, passato alla Festa del Cinema di Roma 2017) alcuni aspetti inediti della sua vita e del suo lavoro e racconta, attraverso diverse interviste, la sua infanzia, i suoi cinquant’anni di matrimonio, gli albori della sua società di moda, le sue reazioni alle critiche, le sue creative campagne pubblicitarie e la sua visione pioneristica della moda: primo stilista a creare una linea completa dedicata alla vita di tutti i giorni e a portarla nelle case; tra i primi a sapersi contraddistinguere nel mondo della moda e in quello della pubblicità e all’avanguardia nel creare catene di abbigliamento all’avanguardia capaci di trasformare l’esperienza stessa dello shopping.

Imperdibile per le fashion victims la full immersion nell’archivio del brand, con interviste alla sua famiglia, ai colleghi di vecchia data e agli esponenti più influenti del fashion biz (da Anna Wintour a Karl Lagerfeld, da Naomi Campbell a Calvin Klein fino a Diane von Furstenberg, Jessica Chastain e tanti altri).

Uscita di Very Ralph

Prodotto e diretto da Susan Lacy, Very Ralph arriva in prima visione su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) il 16 novembre alle 21.15 (e disponibile on demand su Sky e NOW TV).