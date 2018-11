Che guardaroba sarebbe senza almeno uno dei vestiti corti di tendenza nella moda Autunno-Inverno 2018/2019? Ora sexy, ora divertenti, sono ideali per outfit informali, con stivali o mocassini, e perfetti per look da sera, con pump e clutch abbinata.

Ne esistono in infinite varianti, molte delle quali in linea con i trend di stagione, come i pattern così in voga quest’anno o in stampa animalier, vera ossessione dell’inverno 2019.

Dopo aver scandagliato le proposte più belle di stilisti e brand low cost in fatto di abiti, ecco i consigli per lo shopping di vestiti corti inverno 2019 secondo i modelli e le tendenze preferite dalla redazione.

1. Con paillettes

È di un bel blu intenso il vestito di maglia e paillettes di Zara con collo rotondo e manica lunga. Di Twinset l’abito in full paillettes multicolor a disegno geometrico. A giacca l’abito corto con paillettes madreperlate e bottoni goffrati color argento di Balmain.

2. Di velluto

L’abito corto di Sandro è in velluto liscio a maniche lunghe con laccio da annodare al collo stile lavallière e polsini e laccio al collo a contrasto. Velluto liscio anche per Cos, che cattura la luce grazie a un tocco di seta. Di Saint Laurent l’abito corto girocollo con maniche lunghe ricamate con passamaneria e nappine a frangia.

3. A quadri

Ricorda la collezione grunge anni Novanta di Marc Jacobs il vestito in seta-voile dalla vestibilità ampia, decorato con due diversi motivi a quadri. Tibi realizza un mini abito dalla silhouette a doppio petto, in lana. A-line per l’abito di Fendi con gonna a pieghe plissé soleil in tessuto micro check nei toni del rosso. La gonna è decorata al fondo con cuori cut-out Open your Heart.

4. Leopardo, pitone & Co.

Di Versace l’abito corto a maniche lunghe con collo a lupetto, nella stampa Wild Leopard Animalier. Isabel Marant Étoile combina lo snakeprint con una palette neutra e versatile: l’abito girocollo ha maniche lunghe, vita aderente e una gonna a più strati. Tessuto fluido per l’abito in stampa leopardata di Mango, con maniche corte scampanate e scollo a V incrociato.

5. Color Block

Gusto bon ton, taglio corto e alto tasso di femminilità per il mini dress di Elisabetta Franchi in giallo senape. È caratterizzato da una tonalità di blu intenso e dal dettaglio sfrangiato il modello di Stella McCartney in misto viscosa sostenibile che proponiamo tra i vestiti corti inverno 2019. Corto in ciniglia con apertura a zip dietro l’abito di Benetton con maniche lunghe sopra il polso, pinces sul punto seno e dietro.

6. Non solo floreale

L’abito in chiffon di Michael Michael Kors è in stampa paisley con volant sottili al collo e orlo; è definito dalla sua vita a punto smocked e cravatte di perline. È in crêpe 100% viscosa stampato all over la proposta di Sisley, con girocollo arricciato e maniche a 3/4. Girocollo e polsi a costine stretch rigate. Il vestito a portafoglio stampato di Emilio Pucci ha vestibilità slim, scollo a V, manica lunga, lunghezza al ginocchio e stampa multicolore.

7. Nero, of course!

Della capsule Moschino x H&M l’abito corto in mesh di lana merinos con applicazione davanti. Marni propone un vestito con cuciture a contrasto di colore nero in misto cotone.sagomate, trama in rilievo e design corto. È monospalla il modello in crêpe stretch di Liu Jo con volant, frange e spallina imbottita.