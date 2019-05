Non solo lunghi: la moda Primavera-Estate 2019 prevede una vera invasione di vestiti corti, merito anche dei tanti brand popolari e low cost come Asos, Zara e H&M pronti a soddisfare ogni esigenza di gusto e di prezzo.

Sono perfetti se abbinati a uno dei tanti sandali di tendenza nella stagione calda o con le sneakers bianche super glam di questi mesi, da indossare per occasioni informali o per un aperitivo con le amiche.

Non riuscite a districarvi nella giungla delle proposte dei minidress? Ecco i best of Asos, Zara e H&M selezionati per voi (con prezzi) dalla redazione di DireDonna.

Vestiti corti di Asos

È di Miss Sixty l’abito con scollo a V e taglio a portafoglio disponibile su Asos. Qui per acquistare. Completano il modello in denim, deliziose maniche a sbuffo e il bordo con volant. In misto lino con stampa tropicale a fiori il modello a portafoglio & Other Stories in vendita da Asos. Qui per acquistare. Fresco e perfetto per l’estate il minidress skater Asos Design in verde smeraldo, allacciato al collo con cintura. Qui per acquistare.

Zara: i vestiti corti

Ha colletto a revers e maniche lunghe il vestito floreale di Zara con cintura e tasche laterali. Morbido con collo rotondo e maniche corte il modello rosa shocking di Zara con volant e chiusura posteriore. È aderente il modello di Zara con scollo quadrato e maniche corte. Dettaglio di tessuto con elastico a nido d’ape e orlo con volant.

Le proposte mini di H&M

Corto in tessuto di viscosa il modello di H&M con stampa con limoni e spalline sottili e regolabili. Scollo leggermente a V e smock posteriore. L’abito corto di H&M in stampa floreale blu e bianco ha maniche a tre quarti con spacchetto e laccetto da annodare in fondo. Senza maniche la proposta H&M a ruota, con spalline sottili, in pizzo traforato elasticizzato con fiori in chiffon applicati.