Vestiti da cerimonia corti per invitate e testimoni

Vestiti da cerimonia corti? Perché no! Invitate e testimoni possono osare con lunghezze sopra al ginocchio in caso di un matrimonio civile o di un invito informale in cui non sia richiesto un dress code particolarmente elegante.

Le proposte della moda Primavera-Estate 2019 sono decisamente generose in fatto di minidress da indossare in occasione di una cerimonia, nei colori di tendenza quest’anno e con stampe floreali che – come in ogni stagione calda – non mancano mai.

I vestiti da cerimonia corti si possono abbinare con i tanti sandali perfetti in caso di invito a un matrimonio e con una delle piccole e deliziose borse create per eventi del genere.

Dal modello low cost di Zara fino al griffatissimo miniabito di Fendi, ecco i 10 vestiti da cerimonia corti perfetti sia per invitate che per testimoni.