Vestiti per Capodanno 2020: abiti e outfit da copiare

Paillettes, minidress, tacchi a spillo e make-up a tutto glow: è ora di pensare ad abiti e outfit perfetti come vestiti per Capodanno 2020.

Non solo con tronchetti super trendy, che quest’anno spopolano sia per le strade che in look eleganti, ma con le più classiche décolleté e con i sandali, vera prova di forza per fashion victims impenitenti.

Non avete ancora chiaro in mente il look che volete scegliere per la notte di San Silvestro? La redazione è pronta con qualche tip per abbinare jumpsuit e longdress, tailleur e abitini monospalla in linea con le tendenze della moda Autunno-Inverno 2019/2020.

Vestiti per Capodanno 2020: abiti

Pois a specchio per il minidress Michael Michael Kors con silhouette incrociata maniche a campana e orlo con volant. Si abbina alla perfezione sia con sandali con listini o stivali combat. Acquista ora

Il mini abito monospalla di Self-Portrait è perfetto per Capodanno 2020: realizzato in velluto e tulle, è pieno di paillettes scintillanti a forma di fiore e ha una manica a palloncino. La borsa più adatta? Una piccola pochette.

Per chi ama le lunghezze, l’abito di Twinset arriva alla caviglia ed è in pizzo color block con maniche e carré a rete, apertura a goccia sul retro e sottoveste.

Outfit da copiare per Capodanno 2020

In jumpsuit e sandali

È di Max Mara la tuta smoking in cady pesante rosa cipria, con collo a rever in raso di seta ton sur ton. Si può abbinare con i sandali di Jimmy Choo in pelle dorata con cinturini sottili e tacco a spillo e la clutch Rockstud Valentino Garavani color carne in pelle di Valentino.

In tuxedo di velluto

Très chic il tailleur di velluto nero di Zara composto di balzer doppiopetto con collo a revers ton sur ton e pantaloni dritti con vita alta elasticizzata e tasche laterali. Ai piedi? Gli stivaletti con tacco decorato di colore nero in pelle di Sophia Webster.

In longdress di paillettes

È una esclusiva per la vendita online il modello lungo di Mango verde bottiglia con paillettes e scollo a V incrociato, da portare con pump verdi di Chie Mihara con tacco largo basso e punta quadrata. Come borsa, un tocco prezioso con la clutch Smoking di colore nero di Saint Laurent.