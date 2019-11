Vestito rosso per Natale: corto, lungo ed elegante

Il grande classico tra gli abiti per feste? Il vestito rosso per Natale 2019: la moda Autunno-Inverno 2019/2020 propone modelli lunghi, sobri ed eleganti, per una cena della Vigilia in grande stile, o corti e sbarazzini in caso di un pranzo in famiglia più informale.

Gli abbinamenti per il must che non passa mai di moda? Come sempre a fare la differenza sono gli accessori, da scegliere con cura ed estro, per creare outfit non banali e – perché no – divertenti: largo dunque ad abbinamenti con gli stivali, le décolleté e i mocassini di tendenza. A comandare nella scelta, non potrà che essere il buon gusto, accompagnato dal vecchio e sano buon senso.

Per le feste natalizie, basta sbirciare tra le tante proposte di griffe e brand low cost per avere una serie di suggerimenti interessanti: DireDonna ha in serbo una piccola guida per il Natale 2019, con tre modelli: corto, lungo ed elegante.

Vestiti corti rossi per Natale

Scollo a v senza maniche l’abito Zara in popeline con chiusura posteriore con fiocco sul collo. È in lana con disegno check la proposta Twinset con bordi di pizzo smerlato. Di Jason Wu il vestito in chiffon stampato a rose con delicati volant sulla scollatura e cintura in gros-grain nero.

Vestiti lunghi rossi per Natale

Tessuto di maglia per il modello scampanato con collo incrociato e maniche lunghe di Mango. Midi il vestito di Michael Michael Kors n georgette tattile fil coupé stampata con belle foglie rosse e bordi arricciati. Acquista ora Ha design femminile dal taglio dritto e fluido l’abito essenziale Gucci con linea enfatizzata da una coulisse in vita.

Vestiti eleganti rossi per Natale

Glamour degli anni ’80 per il mini abito di Alice + Olivia con paillettes rosse e maniche arricciate. Tagliato in tulle, ha una fodera liscia e una silhouette sottile che accentua le curve. Stravagante il minidress a balze a strati di Stella McCartney in raso plissettato in una tonalità vibrante. Midi il tubino di Roland Mouret in tessuto elasticizzato con scollatura drappeggiata e asimmetrica e spacco posteriore per facilitare i movimenti.