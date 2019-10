Vicino all’orizzonte, trama, cast e uscita del film

È stato un piccolo caso editoriale Vicino all’orizzonte romanzo d’esordio della tedesca Jessica Koch che dopo aver conquistato migliaia di lettori si appresta a sbancare anche i botteghini al cinema. A portare sullo schermo la storia d’amore di Jessica e Danny, il regista Tim Trachte supportato dalla sceneggiatura di Ariane Schröder, a cui è toccato l’adattamento del romanzo.

Un punto di forza oltre alla storia romantica che sta alla base del film? “Le splendide ambientazioni da fiaba realizzate per il grande schermo che permettono di addentrarsi nel mondo raccontato da Jessica. Per certi versi assomigliano a quelle di una commedia romantica, in cui di solito la storia è basata sul fatto che uno dei due riesca a conquistare l’altro o se alla fine i due si ritroveranno; in questo film invece il nodo è la decisione di Jessica di restare con Danny nonostante l’inevitabile conclusione”, ha spigato Kristina Löbbert, una delle due produttrici di Vicino all’orizzonte.

Preparate i fazzoletto, perché ve ne sveliamo la trama, il cast e la data d’uscita.

La trama di Vicino all’orizzonte

Vale la pena innamorarsi, anche se si è certi che non durerà? È questa la domanda che si pone il romanzo Vicino all’orizzonte da cui è tratto il film omonimo, ambientato negli anni Novanta. A porsela, i due giovani protagonisti, Jessica e Danny. Appena diplomata lei, diciottenne; bello e sicuro di sé, lui, che però dietro l’affascinante facciata perfetta nasconde un segreto.

“È una storia d’amore di grande profondità“, ha raccontato la protagonista, Luna Wedler, “Ed è proprio quello che abbiamo bisogno di vedere: che l’amore è un sentimento forte che dà forza”. Jannik Schümann ha aggiunto: “Vorrei che il pubblico piangesse, contagiato da questo amore. Il film dimostra che si dovrebbe essere grati per il tempo che ci è concesso di trascorrere con una persona cara, e che nessuno potrà portarci via quel tempo”.

Il cast del film

Luna Wedler e Jannik Schümann interpretano Jessica e Danny, i due protagonisti, e sono insieme in quasi tutte le scene e reggono tutto il film. Per il personaggio di Tina, la migliore amica nonché coinquilina di Danny, è stata scelta Luise Befort, emersa con la serie Club der roten Bänder.

Uscita di Vicino all’orizzonte

Il film diretto da Tim Trachte esce al cinema in Italia dal 24 ottobre, distribuito da M2Pictures.