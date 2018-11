Quest’anno l’onore di indossare il preziosissimo Dream Angels Fantasy Bra 2018 da 1 milione di dollari toccherà a Elsa Hosk: sarà lei l’angelo di Victoria’s Secret a sfilare col famoso reggiseno.

Compie ben ventidue anni il prezioso capo di intimo, tempestato da oltre 2.100 diamanti Swarovski, che può arrivare a costare una cifra pari a oltre 870mila euro. Il reggiseno più noto del Victoria’s Secret Fashion Show nelle precedenti edizioni è stato indossato dalle modelle più famose del mondo come Alessandra Ambrosio, Miranda Kerr, Tyra Banks, Gisele Bündchen e Heidi Klum, incantando anno dopo anno appassionati di lingerie e gioielli in tutte le sue varie versioni più preziose, dato che ogni anno viene presentato al pubblico in una nuova versione. Quella di maggior valore? Il Fantasy Bra da 12 milioni di dollari con zaffiri gialli, rosa e azzurri, diamanti neri, rubini e ametiste.

La pietra preziosa scelta quest’anno è un topazio finemente cesellato in argento, circondato da 2.100 diamanti Swarowski; sono state impiegate ben 930 ore di lavoro per crearlo, e la bionda dagli occhi di ghiaccio Elsa Hosk, che compirà trent’anni il prossimo 7 novembre, lo ha presentato al Plaza Hotel Palm Court di New York indossando un abito in velluto blu con paillette argentate della collezione Autunno-Inverno 2018/2019 di Attico.

La modella si è detta entusiasta, scrivendo sui social “Tutto tempestato di diamanti, sembra fatto apposta per me!“, e pubblicando sul suo account Instagram un video di presentazione del nuovo reggiseno.

Visualizza questo post su Instagram 💎💎💎💎💎💎 Un post condiviso da elsa hosk (@hoskelsa) in data: Nov 5, 2018 at 5:02 PST

Lo scorso anno era toccato invece alla modella Jasmine Tookes indossare l’outfit realizzato dall’Atelier Swarovski. Non abbiamo ancora la data certa della sfilata di quest’anno, ma sappiamo dove si terrà: proprio al Plaza Hotel Palm Court di NYC, dove è stato presentato alla stampa il bra e dove oltre venti anni fa si tenne la prima sfilata firmata Victoria’s Secret.

Intanto le modelle del brand, gli angeli, dalla storica Adriana Lima ai nuovi volti, come Barbara Palvin e Winnie Harlow, sono già in preparazione per il fashion show più atteso dell’anno, con diete (con piccole eccezioni di gola di tanto in tanto e una scossa al matabolismo) e allenamenti svelati dal loro nutrizionista nelle scorse settimane alla rivista Express.