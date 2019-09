Videocittà 2019: date, programma ed eventi

Due mesi di programmazione, un hub creativo tutto nuovo come sede e una fisionomia che sembra ormai trovata anche se sempre in divenire: Videocittà 2019 diventa Festival della visione e si appresta a invadere Roma con una fitta programmazione, presentata in conferenza stampa da Francesco Rutelli, ideatore di Videocittà e presidente Anica, e Francesco Dobrovich, direttore artistico della seconda edizione della kermesse. Tante le novità e gli eventi in programma che coinvolgeranno tante zone della Capitale.

Quali sono le date degli eventi di Videocittà 2019? Tutte le iniziative avranno luogo dal 20 settembre al 31 dicembre.

Forte delle 180mila presenze dello scorso anno, alimentate soprattutto dalla curiosità per le installazioni monumentali di videomapping, Videocittà 2019 prosegue dunque con l’ambizione di “far dialogare il cinema con le altre realtà di immagini in movimento“, secondo le parole dello stesso Rutelli.

Le date e gli eventi di Videocittà 2019

Videocittà, il Festival della visione, avrà luogo dal 20 settembre al 31 dicembre. Centro nevralgico, l’ex caserma di Via Guido Reni (di proprietà del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti): spazi che diventeranno la Videocittà della cultura e dell’intrattenimento dove attraversare le nuove frontiere dell’audiovisivo.

Diverse sono le iniziative in programma: proiezioni nella sala Intesa Sanpaolo organizzata per una capienza di 300 posti, contest internazionali, installazioni audiovisive, realtà virtuale, intrattenimento, eventi dal vivo e talk con uno spazio di riflessione sul linguaggio audiovisivo e audiovisuale con il coinvolgimento dell’associazione 100 autori. Previsti anche momenti innovativi di approfondimento sull’universo multiforme delle immagini in movimento, oltre ad una sezione dedicata agli Extra.

Anche le iniziative legate alla moda, a cura di A.I. Artisanal Intelligence, scelgono di rappresentarsi nell’aspetto più comunicativo e contemporaneo legato all’immagine sviluppata dai comunicatori e non dai creativi, dove l’attenzione è su chi elabora l’immagine stessa. Con questo filo conduttore, sono previsti più appuntamenti: il focus sui mestieri sul tema del trucco e del trasformismo, proiezioni, mostre fotografiche, installazioni VR.

Il Festival della Visione sconfinerà e sarà di nuovo nelle piazze di Roma con gli appuntamenti del videomapping, le videoinstallazioni monumentali, coinvolgendo il patrimonio storico e architettonico di Roma con i nuovi progetti di Solid Light nel centro storico della capitale e sul panoramico Palazzo dell’ENI, a piazzale Mattei, di fronte il laghetto dell’Eur.

Durante il weekend del 18-20 ottobre la Capitale sarà invasa da centinaia di giovani film-maker: saranno i partecipanti alla XIII edizione del concorso internazionale The 48 Hour Film Project, impegnati a realizzare un cortometraggio in sole 48 ore.

Si conferma la collaborazione con il MAXXI che, in particolare, sarà lo spazio dove andrà di scena l’arte visuale della Videoart Week, la sezione di Videocittà dedicata all’arte contemporanea, curata da Damiana Leoni e Lorena Stamo.

Al via venerdì 20 settembre la nona edizione del Roma Creative Contest, il Festival Internazionale di cortometraggi realizzato dalla casa di produzione Image Hunters con la direzione artistica di Brando Bartoleschi, Lorenzo Di Nola, Raffaele Inno e Riccardo Rabacchi. Il Roma Creative Contest, che vanta come Presidente Onorario il regista Premio Oscar Giuseppe Tornatore, ha lanciato nel corso degli anni decine di registi italiani, da Gabriele Mainetti a Sydney Sibilla, da Piero Messina a Alessandro Capitani, da Alessio Lauria a Valerio Vestoso e Davide Gentile. Cinque gli spazi a disposizione del Festival: la Sala Cinema Intesa Sanpaolo, la Sala Giostra, il Foyer, la Sala 5 Bis e La Giostra (spazio esterno). Una parte della programmazione si svolgerà inoltre presso la Sala Carlo Scarpa del MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo.

Il programma del Festival della visione