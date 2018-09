La Vogue Fashion Night 2018 cambia nome e dopo 10 edizioni, per sottolineare il legame con la città, viene ribattezzata Vogue for Milano 2018; l’evento non cambia: per una notte le strade e piazze milanesi saranno animate da aperture straordinaria dei punti vendita, eventi speciali nelle boutique, una mostra fotografica e una caccia al tesoro, mini cinema e music live performance in Piazza del Duomo.

All’iniziativa, organizzata da Vogue Italia con il patrocinio del Comune di Milano, aderiscono centinaia di negozi, i più importanti brand e le boutique più rappresentative del centro e del quadrilatero della moda, da via Montenapoleone a via Manzoni, da via della Spiga a corso Venezia, da Corso Vittorio Emanuele a Corso Genova. Ogni anno infatti, le Associazioni dei Commercianti collaborano attivamente nella buona riuscita della nottata.

Non solo limited edition e shopping, ma appuntamenti esclusivi nelle boutique del Quadrilatero a cui il pubblico potrà prendere parte.

“Questa edizione, che si presenta come un’anticipazione benaugurante di tutto quello che accadrà a Milano a settembre, rafforza il profondo legame tra la città, la moda, la creatività e la formazione facendo partecipe di questa festa tutta la città, i cittadini ma soprattutto i tanti giovani creativi“, ha spiegato Cristina Tajani, Assessore al Commercio, Attività Produttive Moda e Design.

“Non solo esperienze shopping, ma un palinsesto sempre più ricco di eventi, una lunga giornata di attività aperte a tutti gli appassionati di moda: l’edizione 2018 di Vogue for Milano è pensata come una grande festa, democratica e inclusiva, che celebra il legame sempre più stretto tra il nostro giornale e la città.Aprendo le loro porte e organizzando attività speciali per l’evento, i brand di moda si avvicinano al pubblico, specie a quello più giovane, rendendolo partecipe delle proprie storie e valori“, ha detto Emanuele Farneti, direttore di Vogue Italia.

La mostra Dreamlike

In occasione della nuova edizione di Vogue For Milano 2018, in programma il 13 settembre, inaugura la mostra Dreamlike a cura di Alessia Glaviano, senior photo editor di Vogue Italia e L’Uomo, e Francesca Marani, photo editor di Vogue.it. La mostra si compone di 20 opere di quattro artiste contemporanee internazionali che, attraverso la fotografia, trasportano lo spettatore all’interno di un universo onirico, a tratti pittorico o cinematografico. Un viaggio per immagini che racconta il labile confine tra realtà e finzione, tra setting visionari e personaggi surreali. I fotografi in mostra – Uldus Bakhtiozina, Julia Fullerton-Batten, Guóman Liao, Richard Tuschman – fanno parte della community di PhotoVogue, la piattaforma fotografica di Vogue.it che conta oltre 158.000 iscritti provenienti da ogni parte del mondo.

A Palazzo Morando – via Sant’Andrea 6

I Fashion Film

Vogue Italia insieme al Fashion Film Festival Milano organizza per il terzo anno consecutivo delle proiezioni cinematografiche, nel cortile di Bagatti Valsecchi, offrendo l’opportunità di partecipare alla visione di Short Movies realizzati dai registi emergenti del Fashion Film Festival Milano per Vogue Italia.

Radici è il tema della terza edizione del progetto “Through my Eyes” che evidenzierà le diverse origini culturali e creerà un percorso narrativo per ricordare da dove veniamo. Inoltre, durante la serata gli ospiti potranno scoprire Joy by Dior, il nuovo profumo di Christian Dior.

I fashion film verranno presentati alla quinta edizione del Fashion Film Festival Milano con ingresso gratuito dal 20 al 25 settembre presso l’Anteo Palazzo del Cinema.

Il concerto in piazza

A celebrare la musica come linguaggio centrale di Vogue for Milano 2018, una performance live in terrazza, proiettata su un maxischermo in Piazza del Duomo e visibile gratuitamente al pubblico presente. I protagonisti dello scorso anno sono stati Liam Gallagher, ex voce degli Oasis, Omar Pedrini e Madison Beer.

La caccia al tesoro

Saranno 5 le squadre che parteciperanno alla caccia al tesoro organizzata da Vogue for Milano 2018, ognuna capitanata da influencer e it girls d’eccezione che durante la serata guideranno coloro che si iscriveranno nella sezione dedicata del sito. L’attività sarà raccontata live sulle piattaforme social degli influencer e potrà essere seguita dalla community direttamente seguendo l’account Instagram di Vogue Italia. La squadra migliore avrà l’opportunità di assistere da una postazione privilegiata alla live performance musicale in Piazza del Duomo e verrà invitata a fine serata nel backstage.

Inoltre, a un anno dal party “The New Beginning” per celebrare il nuovo corso di Vogue Italia, le 12 copertine più rappresentative diventeranno delle installazioni in cui scattarsi foto e realizzare Instagram Stories. Saranno scelti i contributi dei 3 utenti ritenuti più creativi e postati con l’hashtag #youinvogue che avranno la possibilità di partecipare a un’esperienza esclusiva durante la Fashion Week.

Durante tutta la serata sarà possibile acquistare la rivista con una shopper disegnata da un illustratore scelto da Vogue Italia.

Il progetto benefico

Fashion Travel è il tema scelto per gli oggetti in edizione limitata realizzati dai brand aderenti all’iniziativa, il cui ricavato sarà devoluto alla Scuola Superiore di Arte Applicata del Castello Sforzesco della Città di Milano.