Zaini Invicta trolley 2019-20: il migliore per la scuola

Il nuovo trend per la scuola 2019-20 sono gli zaini trolley Invicta, e DireDonna vi svela il miglior modello sul mercato. Si tratta dell’Invicta Trolley rosa con spallacci a scomparsa. Puntiamo, quindi, su un modello per ragazza, comodo pur restando alla moda.

Invicta è sinonimo di garanzia e affidabilità quando parliamo di zaini per la scuola. L’azienda, nata a Londra nel 1906, ha sede in Italia a Leini in Piemonte. Seguendo i nuovi trend, molti sono gli zaini trolley per la stagione scolastica 2019-20 proposti dall’Invicta.

Perché scegliere uno zaino trolley? Versatile e multifunzionale, comodo anche in viaggio, il trolley è la scelta perfetta per la scuola. Quando lo zaino è troppo pesante si può comodamente trasportare con le sue rotelle, non gravando sulla schiena e le spalle dei nostri ragazzi. Recenti studi hanno infatti confermato che le cartelle possono essere tra i principali motivi di scoliosi, leggere e non, nei più giovani. I nuovi modelli, con gli spallacci imbottiti e schienale ergonomico, possono essere portati anche in spalla quando più leggeri.

Ecco, in vista del rientro, il modello che DireDonna ha scelto per voi, che unisce tutta la praticità del trolley al suo necessario uso scolastico.

I nvicta Trolley rosa con spallacci a scomparsa

Questo trolley per ragazza dell’Invicta è l’acquisto più consigliato per il ritorno a scuola. Su Amazon il prodotto ha cinque stelle, grazie alle sue recensioni solo positive.

Pro

Vediamolo tutti i pro di questo zaino.

Spallacci a scomparsa: potete usarlo come trolley o come zaino normale, senza spallacci che pendano o che rendano difficile lo spostamento sulle rotelle;

Schienale imbottito : doppia imbottitura e rivestimento in tessuto;

: doppia imbottitura e rivestimento in tessuto; Tasche interne : lo zaino è fornito di doppio scomparto e fondo rigido;

: lo zaino è fornito di doppio scomparto e fondo rigido; Tasche esterne : una sulla facciata anteriore e una su quella posteriore;

: una sulla facciata anteriore e una su quella posteriore; Omaggio: insieme allo zaino ricevete una cartellina Invicta A4.

Recensioni Amazon

Le recensioni Amazon sono tutte positive. Gli acquirenti parlano di uno zaino che rispetta i requisiti tecnici della descrizione, di un design moderno e trendy e di un prodotto di ottima fattura. Unica nota negativa riscontrata? Le rotelle non si possono rimuovere, ma si possono comunque lavare molto facilmente.

Prezzo consigliato: 69,90 euro

Acquista ora