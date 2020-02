Ben Affleck ha dichiarato in una nuova intervista che il divorzio da Jennifer Garner è il rimpianto più grande della sua vita. L’attore, durante una lunga chiacchierata con il New York Times, fa un mea culpa, addossandosi tutte le responsabilità della fine del matrimonio con l’attrice e madre dei suoi figli. In occasione dell’uscita del suo nuovo film Tornare a Vincere – The Way Back, che racconta di un ex giocatore di pallacanestro che affronta la sua dipendenza da alcool, Ben racconta la sua esperienza con la dipendenza e come ne è uscito. Il film pare sia stato terapeutico per lui.

Infatti, alla base del divorzio, che oggi rimpiange, da Jennifer Garner, c’è il suo alcolismo, e la vergnogna che provava per le cose fatte durante questo difficile percorso.

“Il più grande rimpianto della mia vita è il mio divorzio. La vergogna è davvero un qualcosa di tossico. Non c’è alcuna nota positiva nel provare vergogna. È solo una sensazione orribile e velenosa, che dimostra bassa autostima e disprezzo di sé“. Ben Affleck, che non ha mai nascosto la sua dipendenza da alcool, ammette che è proprio questo ad aver spezzato il cuore della ex moglie, che però gli è stata accanto in tutti i modi possibili.

“Ho agito in modo inappropiato con lei“. Ben e Jennifer Garner hanno tre figli, Violet, Serafina e Samuel. La coppia si era sposata nel 2005, e dopo una lunga e difficile separazione hanno divorziato nel 2018. La Garner sta pian piano riacquistando stabilità e serenità con il nuovo compagno, l’imprenditore John Miller.

“Non è particolarmente salutare per me ossessionarmi sui miei fallimenti. Ho fatto certamente degli errori, delle cose di cui mi pento. Ma devi riprenderti, imparare da tutto. Devo imparare dagli errori e dai rimpianti. Mi serve per andare un po’ avanti“.