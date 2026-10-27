Come scegliere il fondotinta perfetto per il tuo tipo di pelle

Pelle secca, grassa, mista o sensibile: ogni incarnato ha bisogno di una formula diversa. Coprenza, finish, sottotono e tecniche di applicazione per trovare il fondotinta che sembra una seconda pelle.

Chi non ha mai comprato un fondotinta che in negozio sembrava perfetto e, una volta a casa, si è rivelato troppo scuro, troppo lucido o eccessivamente pesante? Trovare la base trucco adatta è una delle sfide più comuni del make-up, poiché richiede di bilanciare diversi fattori: le caratteristiche della cute, il grado di coprenza desiderato, il finish e il sottotono. Tuttavia, conoscendo alcune regole fondamentali, scegliere il giusto fondotinta diventa un percorso intuitivo e alla portata di tutti.

Primo passo: conosci il tuo tipo di pelle

La base di partenza è sempre l’analisi delle proprie esigenze cutanee. Una pelle secca, che tende a tirare, appare opaca e presenta desquamazioni, richiede formule ricche di attivi idratanti e capaci di donare luce. Al contrario, una pelle grassa manifesta lucidità diffusa, in particolare sulla zona T, e pori evidenti: in questo caso le formule opacizzanti e long-lasting rappresentano la scelta migliore. Chi ha una pelle mista deve invece gestire la coesistenza di aree più lucide su fronte, naso e mento con zone normali o secche sulle guance, trovando il miglior compromesso nei finish satinati. Infine, per la cute sensibile, soggetta a rossori e reazioni, sono raccomandate formule ipoallergeniche, lenitive e possibilmente prive di profumazione.

Secondo passo: scegli la coprenza

Il livello di coprenza definisce il risultato finale del make-up. Le texture leggere, come quelle di BB cream e sieri colorati, sono ideali per chi vanta poche imperfezioni e ricerca un look fresco e trasparente. Le formule a media coprenza offrono il giusto equilibrio per l’uso quotidiano, uniformando l’incarnato in modo naturale. Per le occasioni speciali o in presenza di discromie marcate e segni evidenti, le texture ad alta coprenza garantiscono un effetto impeccabile e levigato. Oggi, inoltre, moltissime formulazioni offrono una coprenza modulabile, permettendo di stratificare il prodotto solo dove serve senza appesantire i tratti.

Terzo passo: il finish

La resa ottica del prodotto sul viso trasforma completamente l’aspetto complessivo. Il finish opaco neutralizza i riflessi e tiene a bada la lucidità, risultando perfetto per le pelli impure o miste. Il finish satinato si colloca a metà strada, regalando una luminosità discreta che valorizza la maggior parte degli incarnati. Chi presenta una cute secca o spenta troverà invece un valido alleato nel finish glow, progettato per riflettere la luce e donare un’immediata vitalità. Tra le tendenze più apprezzate spicca la finitura skin-like, pensata per simulare la texture naturale della pelle nuda, radiosa ma mai untuosa.

Quarto passo: trova la tua tonalità e il sottotono

Il colore del fondotinta non si prova mai sul dorso della mano, ma sempre lungo la linea della mandibola, sfumandolo verso il collo. La sfumatura corretta è quella che, osservata alla luce naturale del giorno, scompare completamente fondendosi con la carnagione. Accanto al tono chiaro o scuro, gioca un ruolo decisivo il sottotono: si definisce caldo in presenza di riflessi dorati o ambrati, freddo quando prevalgono venature rosate o bluastre, oppure neutro se presenta un equilibrio armonico tra i due. Oggi la ricerca della nuance perfetta è facilitata anche da strumenti tecnologici come il Foundation Finder, un servizio online che guida l’utente verso la gradazione e la composizione ideali.

La formula su misura per ogni viso

Ogni texture risponde a un bisogno specifico. Chi soffre di secchezza dovrebbe orientarsi su texture fluide o sieri arricchiti con acido ialuronico ed emollienti. Per la pelle grassa, le soluzioni oil-free e a lunga tenuta aiutano a preservare un aspetto compatto per tutto il giorno. Sulla pelle mista funziona molto bene una base satinata completata da un tocco di cipria traslucida limitato alla zona centrale del viso. Infine, per la pelle matura, le formulazioni fluide ed elastiche evitano che i pigmenti si depositino nelle linee di espressione, mantenendo il viso disteso.

Gli strumenti e le tecniche di stesura

La modalità di applicazione incide in modo diretto sulla resa del cosmetico. L’utilizzo delle dita sfrutta il calore corporeo per fondere istantaneamente le formule più leggere e liquide. La spugnetta inumidita è lo strumento migliore per ottenere un effetto aerografo morbido e privo di striature, perfetto per le coprenze medie. Il pennello, a setole piatte o arrotondate, assicura invece una stesura geometrica, rapida e ad alta precisione. A prescindere dal metodo scelto, la regola d’oro resta quella di iniziare l’applicazione dal centro del viso, sfumando gradualmente verso i contorni esterni.

La preparazione della pelle

Nessuna base trucco può rendere al meglio senza un’adeguata fase preparatoria. Dopo una corretta detersione, è indispensabile stendere la crema idratante abituale, lasciandola assorbire qualche minuto prima di truccarsi. L’aggiunta di un primer mirato può perfezionare ulteriormente la performance del fondotinta: uno levigante e opacizzante terrà a freno l’eccesso di sebo, mentre un primer idratante preserverà l’elasticità cutanea evitando che la base metta in evidenza pellicine o zone aride.

Gli errori più comuni da evitare

Per ottenere un risultato professionale basta prestare attenzione a pochi dettagli critici. L’errore più frequente riguarda l’acquisto di una tonalità non corretta, che genera un antiestetico stacco cromatico tra viso e décolleté. Altrettanto comune è l’eccesso di prodotto iniziale, che rischia di creare un effetto maschera: conviene sempre applicare poco fondotinta per poi intensificarlo gradualmente. È fondamentale non trascurare la sfumatura lungo l’attaccatura dei capelli, i lobi delle orecchie e la gola. Infine, non bisogna dimenticare il cambio di stagione: le esigenze cutanee mutano con il clima, rendendo opportuno passare da formule nutrienti e protettive per l’inverno a soluzioni più leggere e traspiranti per l’estate.