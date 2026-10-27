Come scegliere il fondotinta perfetto per il tuo tipo di pelle

Eritema solare: cosa fare se la pelle è stata sovraesposta ai raggi UV
I sintomi e i rimedi più efficaci per l'eritema solare, ma anche i consigli utili per prevenirlo e proteggere la tua pelle dai raggi UV.
Pelle secca, grassa, mista o sensibile: ogni incarnato ha bisogno di una formula diversa. Coprenza, finish, sottotono e tecniche di applicazione per trovare il fondotinta che sembra una seconda pelle.
Chi non ha mai comprato un fondotinta che in negozio sembrava perfetto e, una volta a casa, si è rivelato troppo scuro, troppo lucido o eccessivamente pesante? Trovare la base trucco adatta è una delle sfide più comuni del make-up, poiché richiede di bilanciare diversi fattori: le caratteristiche della cute, il grado di coprenza desiderato, il finish e il sottotono. Tuttavia, conoscendo alcune regole fondamentali, scegliere il giusto fondotinta diventa un percorso intuitivo e alla portata di tutti.
La base di partenza è sempre l’analisi delle proprie esigenze cutanee. Una pelle secca, che tende a tirare, appare opaca e presenta desquamazioni, richiede formule ricche di attivi idratanti e capaci di donare luce. Al contrario, una pelle grassa manifesta lucidità diffusa, in particolare sulla zona T, e pori evidenti: in questo caso le formule opacizzanti e long-lasting rappresentano la scelta migliore. Chi ha una pelle mista deve invece gestire la coesistenza di aree più lucide su fronte, naso e mento con zone normali o secche sulle guance, trovando il miglior compromesso nei finish satinati. Infine, per la cute sensibile, soggetta a rossori e reazioni, sono raccomandate formule ipoallergeniche, lenitive e possibilmente prive di profumazione.
Il livello di coprenza definisce il risultato finale del make-up. Le texture leggere, come quelle di BB cream e sieri colorati, sono ideali per chi vanta poche imperfezioni e ricerca un look fresco e trasparente. Le formule a media coprenza offrono il giusto equilibrio per l’uso quotidiano, uniformando l’incarnato in modo naturale. Per le occasioni speciali o in presenza di discromie marcate e segni evidenti, le texture ad alta coprenza garantiscono un effetto impeccabile e levigato. Oggi, inoltre, moltissime formulazioni offrono una coprenza modulabile, permettendo di stratificare il prodotto solo dove serve senza appesantire i tratti.
La resa ottica del prodotto sul viso trasforma completamente l’aspetto complessivo. Il finish opaco neutralizza i riflessi e tiene a bada la lucidità, risultando perfetto per le pelli impure o miste. Il finish satinato si colloca a metà strada, regalando una luminosità discreta che valorizza la maggior parte degli incarnati. Chi presenta una cute secca o spenta troverà invece un valido alleato nel finish glow, progettato per riflettere la luce e donare un’immediata vitalità. Tra le tendenze più apprezzate spicca la finitura skin-like, pensata per simulare la texture naturale della pelle nuda, radiosa ma mai untuosa.
Il colore del fondotinta non si prova mai sul dorso della mano, ma sempre lungo la linea della mandibola, sfumandolo verso il collo. La sfumatura corretta è quella che, osservata alla luce naturale del giorno, scompare completamente fondendosi con la carnagione. Accanto al tono chiaro o scuro, gioca un ruolo decisivo il sottotono: si definisce caldo in presenza di riflessi dorati o ambrati, freddo quando prevalgono venature rosate o bluastre, oppure neutro se presenta un equilibrio armonico tra i due. Oggi la ricerca della nuance perfetta è facilitata anche da strumenti tecnologici come il Foundation Finder, un servizio online che guida l’utente verso la gradazione e la composizione ideali.
Ogni texture risponde a un bisogno specifico. Chi soffre di secchezza dovrebbe orientarsi su texture fluide o sieri arricchiti con acido ialuronico ed emollienti. Per la pelle grassa, le soluzioni oil-free e a lunga tenuta aiutano a preservare un aspetto compatto per tutto il giorno. Sulla pelle mista funziona molto bene una base satinata completata da un tocco di cipria traslucida limitato alla zona centrale del viso. Infine, per la pelle matura, le formulazioni fluide ed elastiche evitano che i pigmenti si depositino nelle linee di espressione, mantenendo il viso disteso.
La modalità di applicazione incide in modo diretto sulla resa del cosmetico. L’utilizzo delle dita sfrutta il calore corporeo per fondere istantaneamente le formule più leggere e liquide. La spugnetta inumidita è lo strumento migliore per ottenere un effetto aerografo morbido e privo di striature, perfetto per le coprenze medie. Il pennello, a setole piatte o arrotondate, assicura invece una stesura geometrica, rapida e ad alta precisione. A prescindere dal metodo scelto, la regola d’oro resta quella di iniziare l’applicazione dal centro del viso, sfumando gradualmente verso i contorni esterni.
Nessuna base trucco può rendere al meglio senza un’adeguata fase preparatoria. Dopo una corretta detersione, è indispensabile stendere la crema idratante abituale, lasciandola assorbire qualche minuto prima di truccarsi. L’aggiunta di un primer mirato può perfezionare ulteriormente la performance del fondotinta: uno levigante e opacizzante terrà a freno l’eccesso di sebo, mentre un primer idratante preserverà l’elasticità cutanea evitando che la base metta in evidenza pellicine o zone aride.
Per ottenere un risultato professionale basta prestare attenzione a pochi dettagli critici. L’errore più frequente riguarda l’acquisto di una tonalità non corretta, che genera un antiestetico stacco cromatico tra viso e décolleté. Altrettanto comune è l’eccesso di prodotto iniziale, che rischia di creare un effetto maschera: conviene sempre applicare poco fondotinta per poi intensificarlo gradualmente. È fondamentale non trascurare la sfumatura lungo l’attaccatura dei capelli, i lobi delle orecchie e la gola. Infine, non bisogna dimenticare il cambio di stagione: le esigenze cutanee mutano con il clima, rendendo opportuno passare da formule nutrienti e protettive per l’inverno a soluzioni più leggere e traspiranti per l’estate.
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Nel panorama della chirurgia estetica, due combinazioni di interventi hanno rivoluzionato il settore: il Mommy Makeover e il Menopause Makeover. Il primo è un insieme di interventi di chirurgia estetica progettati per aiutare le donne a recuperare la forma fisica e l'aspetto che avevano prima della gravidanza, o per migliorare alcune aree del corpo che possono essere cambiate durante la maternità, soprattutto addome, seno e altre aree soggette a rilassamento cutaneo o perdita di tono. Il secondo, invece, è scelto dalle donne che sono entrate in menopausa. Oggi, a questi si aggiunge a questa élite una terza opzione emergente che punta a ripristinare il volume e contrastare l'invecchiamento, distinguendosi per la sua unicità, il cosiddetto Ozempic Makeover, che segue il grande successo che il farmaco, inizialmente pensato per i pazienti con diabete di tipo 2, ha riscosso negli ultimi tempi anche fra molte celebrità di Hollywood - con conseguenti, inevitabili polemiche - per la sua grande capacità di accelerare la perdita di peso. Secondo il chirurgo plastico di New York, Elie Levine, l’aumento dei trattamenti estetici post-perdita di peso è una naturale conseguenza della crescente popolarità di farmaci come Ozempic, per rappresentare il "tocco finale" dopo aver perso quei chili difficili da eliminare con dieta ed esercizio. "Molti di questi pazienti hanno un’attenzione particolare per l’estetica - spiega Levine a New Beauty - Chi utilizza farmaci GLP-1 per perdere gli ultimi chili spesso desidera massimizzare i risultati con trattamenti mirati". La perdita di peso significativa, inoltre, consente a molti pazienti di accedere a interventi estetici che prima non erano possibili: "Dopo una perdita di peso importante, i pazienti diventano potenziali candidati per interventi chirurgici. Questo potrebbe significare una qualificazione per un’addominoplastica o risultati migliorati con liposuzione e rassodamento cutaneo". Cos’è un Ozempic Makeover? Oltre a Ozempic, esistono altri farmaci GLP-1 usati per la perdita di peso, e i trattamenti inclusi nell’Ozempic Makeover sono indicati per chiunque abbia perso peso rapidamente, sia tramite farmaci, interventi chirurgici, dieta o esercizio. "La perdita di peso rapida ha molteplici effetti - spiega il dottor Levine - Le persone possono apparire emaciate, sviluppare rilassamento del collo, delle guance e della pelle, e manifestare perdita di volume che interessa tutto il corpo. Nelle donne, il seno può perdere volume e risultare cadente, mentre l’addome può apparire rilassato. Questo fenomeno influisce su tutto il corpo". Anche chi non ha perso molto peso, però, potrebbe notare alcuni di questi effetti. "Pazienti naturalmente magri che usano questi farmaci possono riscontrare cambiamenti significativi. Spesso appaiono emaciati a causa della perdita di volume facciale e di una definizione ridotta della mandibola. Tuttavia, non hanno abbastanza pelle in eccesso per trarre beneficio dalla rimozione chirurgica, motivo per cui utilizzo tecniche di rassodamento laser e volume strategico". I pazienti che richiedono un Ozempic Makeover rientrano solitamente in due categorie principali, ciascuna con trattamenti personalizzati: Per chi ha una quantità limitata di pelle in eccesso, i trattamenti si concentrano su tecniche di rassodamento cutaneo come la radiofrequenza, i filler o i trasferimenti di grasso per ripristinare il volume perso; in questo caso, i trasferimenti di grasso si rivelano particolarmente efficaci per ripristinare il volume in viso o per interventi di aumento del seno o dei glutei. Quando la perdita di peso è significativa, invece, si opta per procedure chirurgiche più complesse: "Gli interventi possono variare da un lifting facciale con trasferimento di grasso a un aumento o lifting del seno, fino a un’addominoplastica con liposuzione e trasferimento di grasso ai glutei - chiarisce il chirurgo - Questi interventi affrontano l’eccesso di pelle e ridefiniscono il contorno corporeo". "Per un po' di tempo si è trattato davvero di esaltare le curve con cambiamenti drastici come il BBL (Brasilian Butt Lift) - spiega a Vanity Fair Steven Williams, chirurgo plastico certificato in California ed ex presidente della American Society of Plastic Surgeons - ora c'è il concetto di apparire meno artificiale e un cambiamento nell'estetica verso forma un po' meno sinuose [...] ora che le persone hanno uno strumento efficace per perdere peso, c’è un ripensamento complessivo delle curve e della silhouette". C'è un momento giusto per affidarsi a un Ozempic Makeover? Levine suggerisce massima cautela in merito: "Dico spesso ai miei pazienti che per ottenere il massimo da un intervento, è necessario rallentare. Se il paziente perde altri 10-15 chili dopo la procedura, il risultato potrebbe non essere ottimale". L'ideale, quindi, sarebbe raggiungere e mantenere un peso stabile, prima di decidere di sottoporsi a qualunque tipo di intervento estetico.