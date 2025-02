Con l’arrivo della bella stagione, il mondo del makeup si prepara a farci vivere la primavera/estate 2025 con colori freschi, luminosi e audaci. Le tendenze di questa stagione sono un mix di eleganza sofisticata e tocchi di divertente audacia. Ecco cosa ci aspetta e quali prodotti non possono mancare nel nostro kit di bellezza per il 2025.

Base leggera e luminosa

La tendenza per la base viso della primavera/estate 2025 si orienta verso formule leggere e luminose. Le texture più fluide, con un tocco di idratazione, saranno protagoniste, per dare un aspetto fresco e naturale. Fondotinta, BB cream e primer illuminanti si faranno spazio nel nostro beauty routine, per un look che sembra una seconda pelle.

Il prodotto must-have è un fondotinta long-lasting ma leggero, come il Clinique Even Better Clinical Serum Foundation, che offre idratazione senza compromettere la durata, è un alleato perfetto per le giornate più calde. Se preferisci un tocco ancora più fresco, la CC Cream Rosaliac di La Roche-Posay è l’ideale.

Colori vibranti per gli occhi e eyeliner grafici

Gli occhi saranno il focus della stagione, con un’esplosione di colori accesi. Ombretti in tonalità pastello, ma anche nei toni di fucsia, verde smeraldo e arancio, renderanno il makeup audace e divertente. I look occhi saranno accentuati da sfumature accese che sfidano le convenzioni.

Una palette versatile come la Urban Decay Naked Ultraviolet Palette è perfetta per creare look vibranti, dalle sfumature purpuree agli accenti metallici.

Ma anche gli eyeliner diranno la loro con la bella stagione: le linee decise sono una delle tendenze più forti per gli occhi nella primavera/estate 2025. Il cat-eye classico viene reinterpretato con forme più geometriche, mentre i liner colorati (in tonalità vivaci come il blu elettrico, il giallo e il rosso) si impongono come protagonisti. L’eyeliner in gel, liquido o in matita sarà un alleato per chi vuole un look più grafico e definito.

L’eyeliner Fenty Beauty Flyliner è l’ideale per un’applicazione precisa e duratura, mentre per chi ama i colori accesi, il Nyx Eyeliner Epic Ink offre un’ampia gamma di toni da sperimentare.

Guance rosate e illuminate

Per le guance, i blush in polvere e crema si colorano di toni caldi, naturali e luminosi. Il ritorno di un aspetto sano e radioso è un must per il viso, con blush rosa, pesca e corallo che si adattano perfettamente alle pelli abbronzate. Un tocco di illuminante nelle zone alte del viso renderà il makeup ancora più fresco e luminoso.

Un prodotto versatile come il Rare Beauty Soft Pinch Liquid Blush che offre una finitura naturale e duratura è perfetto per le calde giornate estive. Per l’illuminante, il Becca Shimmering Skin Perfector è il top per una luminosità sana e naturale.

Labbra naturali con un tocco di colore

Le labbra si orientano verso toni più neutri, ma con un twist: i rossetti semi-trasparenti, lucidi o i gloss iridescenti diventeranno i protagonisti. Il makeup labbra sarà fresco, con effetti juicy che esaltano il volume e l’idratazione.

Il Dior Addict Lip Glow è perfetto per dare colore e idratazione senza appesantire, mentre il Fenty Gloss Bomb in tonalità universali è un must per un finish lucido e irresistibile.

Un tocco di abbronzatura sfumata

La pelle abbronzata è sempre un must d’estate, ma nel 2025, il trend è abbracciare il contouring naturale. Le polveri solari e i bronzer cremosi aiuteranno a scolpire il viso senza effetto maschera, mantenendo un look naturale e luminoso.

Un bronzer come il Charlotte Tilbury Hollywood Contour Wand è perfetto per una resa naturale e facilmente sfumabile, per un effetto abbronzatura che sembra realizzato dal sole.

La primavera/estate 2025 promette di essere una stagione di makeup audace, luminoso e naturale. Sperimentare con nuovi colori e tecniche sarà fondamentale per esprimere la propria personalità. Con questi prodotti indispensabili, il look perfetto per ogni occasione sarà a portata di mano.