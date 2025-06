Fatti notare! Le frasi per stati WhatsApp che tutti commenteranno

Su WhatsApp, che non è un social network ma un’app di messaggistica istantanea, si possono compilare gli stati nel proprio profilo. Essi sono parte integrante di ciò che di nostro vogliamo comunicare al mondo: e allora perché non usare una frase, un aforisma o una citazione famosa? Può trattarsi semplicemente di qualcosa che ci è piaciuta, come un film o un’opera letteraria, oppure qualcosa in cui ci rivediamo fortemente: alcuni consigli di frasi per stati di WhatsApp.

Frasi per stati WhatsApp: come scegliere quella perfetta

C’è una sola regola per scegliere uno status su WhatsApp: attenersi ai 140 caratteri previsti. Potete cambiare lo status anche ogni giorno, anche più volte al giorno ma il succo non cambia: la frase deve essere breve. E, consigliamo, possibilmente di impatto. C’è chi scrive qualcosa di personale, come il nome dei propri figli o una frase d’amore dedicata al partner o alla partner: è carino, ma tutto dipende da quanto tenete alla vostra privacy e chi può avervi potenzialmente nei contatti. Meglio ripiegare sulle parole che qualcun altro ha espresso meglio al posto nostro. È un modo per farsi notare, per far aumentare le occasioni di dialogo e riflessione con i propri contatti

Le migliori frasi per stati WhatsApp: amore, amicizia, motivazione

Amore, amicizia e motivazione sono alcune delle tematiche che possono essere (brevemente) esplorate negli status di WhatsApp: non importa se vengono necessariamente dai libri o dalla biografia di un personaggio famoso, occorre solo che contengano concetti che per noi sono importanti.

Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è esserci seduto accanto e sapere che non l’avrai mai (Gabriel Garcia Marquez)

L’amore non guarda con gli occhi ma con l’anima (William Shakespeare)

Non ci può essere profonda delusione dove non c’è un amore profondo (Martin Luther King)

Se inizierò a parlare di amore e stelle, vi prego: abbattetemi (Charles Bukowski)

C’è sempre un grano di pazzia nell’amore, così come c’è sempre un grano di logica nella pazzia (Friedrich Nietzsche)

Non camminare dietro a me, potrei non condurti. Non camminarmi davanti, potrei non seguirti. Cammina soltanto accanto a me e sii mio amico (Albert Camus)

Ricordati di chi c’era quando stavi male, perché saranno quelli che vorrai accanto quando tutto andrà bene (Marilyn Monroe)

Di tutte le cose che la saggezza procura per ottenere un’esistenza felice, la più grande è l’amicizia (Epicuro)

Sii educato con tutti; socievole con molti; intimo con pochi; amico con uno soltanto; nemico con nessuno (Benjamin Franklin)

L’amicizia è sempre una dolce responsabilità ma non è mai un’opportunità (Khalil Gibran)

Devi aspettarti delle cose da te stesso prima che tu possa farle (Michael Jordan)

La gente non cerca ragioni per fare quello che ama fare, cerca scuse (William Somerset Maugham)

Non c’è nulla di più creativo, o di più distruttivo, di un intelletto brillante fortemente motivato (Dan Brown)

Abbiamo quaranta milioni di ragioni per fallire, ma non una sola scusa (Rudyard Kipling)

Non cercare mai di abbattere uno steccato fino a quando non conosci la ragione per cui è stato eretto (Robert Frost)

Aggiornare lo stato di WhatsApp: idee e ispirazioni

Naturalmente si può provare a scrivere da sé uno status per WhatsApp, a condizione che si possieda il dono della sintesi e lo si riguardi con un correttore ortografico: non c’è peggior biglietto da visita che un errore grammaticale in bella vista, e non solo per i cosiddetti grammar nazi. Può trattarsi semplicemente di un buongiorno di fronte a un’alba che ci emoziona, un concetto profondo che sentiamo di dover esprimere, oppure semplicemente qualcosa che arriva dalla propria quotidianità, o ancora riflessioni su temi come amicizia, amore, solidarietà, pace e così via.

Frasi brevi e d’impatto per i tuoi stati WhatsApp

Frasi di grandi scrittori e scrittrici, citazioni da canzoni e da film: ecco un elenco in cui poter trovare uno status WhatsApp che possa fare al caso proprio.