11 frasi di Papa Leone XIV, pronunciate quando era Robert Francis Prevost

Robert Francis Prevost è il nuovo pontefice con il nome di Papa Leone XIV. Succede a Papa Francesco I ed è stato eletto l’8 maggio 2025 dopo appena due giorni di conclave. Era tra i papabili, ma forse non quello più accreditato per la scelta, per questo per alcune persone si è trattato di una sorpresa. Archiviato velocemente il lutto per lo scorso pontefice, ora si apre la sua era. Che papa sarà? È una domanda legittima. Forse alcune sue citazioni possono aiutare a capire meglio e di più.

Chi è Robert Francis Prevost

Papa Leone XIV ha, al momento della sua elezione, 69 anni, il suo compleanno è il 14 settembre. È statunitense, di Chicago, ma ha operato per molto tempo in Perù. La sua vita, nei primissimi giorni di pontificato, è stata passata al setaccio: sono spuntate foto inedite sportive (per esempio lui a cavallo) o di tipo attivistico, ci si è interrogati sulla scelta del nome, ci si è concentrati sul fatto che sia un agostiniano, a differenza di Papa Bergoglio, che aveva un background gesuita. Forse perché da lui ci si aspetta tanto: si spera abbia la cultura di Papa Ratzinger, la comunicatività di Bergoglio, ma anche un pizzico di senso pratico in più su alcune questioni lasciate irrisolte, a partire dal ruolo delle donne nelle gerarchie ecclesiastiche.

Frasi per capire che papa sarà Leone XIV

Il Corriere della Sera ha riportato alcune citazioni di Papa Leone XIV, a partire dal tema dei migranti, in risposta al vicepresidente statunitense J.D. Vance che si era espresso sulla priorità verso chi ha già la cittadinanza:

Gesù non ci chiede di classificare il nostro amore per gli altri.

Le altre citazioni notevoli riprese sia dal Corsera che dalla Stampa: