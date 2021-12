​​Cosmetici multifunzionali? Per tutta la famiglia e pratici da portare in viaggio

Nel mondo della cosmesi prende sempre più piede, finalmente, la consapevolezza sull’opportunità di una cosmetica multifunzionale: più risposte a diverse esigenze concentrate in un solo prodotto, per una skincare più veloce, innovativa, adatta a tutte e tutti, ed ecosostenibile.

La pelle è l’organo più esteso che abbiamo: avvolge e protegge il nostro corpo ma, al tempo stesso, è anche quello più esposto; e in quanto tale necessita a sua volta di essere protetto e idratato.

Prendersene cura va oltre il concetto di bellezza: che si tratti della nostra o di quella dei nostri figli, di familiari anziani o soggetti con cute delicata, nutrire la pelle è un gesto d’amore che ha a che fare con il benessere di ogni persona; uomo o donna, adulto o adulta, bambino o bambina che sia!

Per garantire un accesso corretto e trasversale alla cura di sé, il comparto della cosmesi, del beauty e del wellness negli ultimi anni ha messo a punto i cosiddetti cosmetici multifunzionali: prodotti che combinano due o più azioni e permettono di avere un INCI – l’elenco degli ingredienti – innovativo, equilibrato e universale, nel senso di adatto a tutta la famiglia, come nel caso di Ialuset Family Crema Corpo.

Spesso infatti, i ritmi frenetici di vita hanno dato origine a un’idea di skincare e di beauty routine quotidiana impegnativa a livello di tempo; inoltre, l’errata convinzione che fossero solo le donne ad avere l’esigenza di prendersi cura della propria pelle ha dato origine a falsi miti sorpassati dall’avvento di prodotti multifunzione e questo trattamento universale, per tutta la famiglia e per tutti i tipi di pelle, ne è un esempio.

Cosmetici multifunzionali: un solo prodotto, molteplici benefici

Oggi i cosmetici multifunzionali o multitasking, non possono mancare nella beauty routine di tutti noi. Sempre più persone scelgono cosmetici per il corpo in grado di unire diverse funzioni, per evitare di riempire gli scaffali di casa di decine di creme diverse.

Prodotti come la Ialuset Family Crema Corpo sono in grado, ad esempio, di unire in un solo trattamento adatto a tutta la famiglia, tre azioni dell’acido ialuronico: idratare, proteggere e riparare.

Il tutto grazie a una formula universale, frutto della ricerca IBSA, dermatologicamente testata su pelli sensibili. Ialuset Family Crema Corpo, infatti, contiene un complesso di acidi ialuronici (sale sodico) a diverso peso molecolare ed elevata concentrazione (4.000 ppm).

Com’è possibile che un prodotto vada bene per tutta la famiglia?

La risposta è nella formula. Restiamo sull’esempio di Ialuset Family Crema Corpo. L’acido ialuronico IBSA è prodotto con processi fermentativi basati sull’utilizzo di ceppi batterici: il che garantisce una formulazione priva di contaminanti di origine animale, ideale per tutti i tipi di pelli, comprese quelle di bambini, anziani e soggetti sensibili.

L’associazione di due differenti pesi molecolari di acido ialuronico, inoltre, fa sì che l’acido ialuronico ad alto peso molecolare garantisca protezione contribuendo a mantenere l’integrità del film idro-lipidico, mentre l’acido ialuronico a basso peso mantiene un’adeguata idratazione cutanea.

Il risultato dell’azione sinergica dell’associazione dei due pesi molecolari di acido ialuronico consiste nel lenire i segni della pelle sensibilizzata, irritata e arrossata, dovuti ad agenti atmosferci (sole, freddo, vento) o ad agenti chimici come saponi o detersivi aggressivi che irritano la pelle.

Perché dovresti scegliere una crema multifunzionale

I vantaggi, lo abbiamo visto, sono molti: dall’avere più benefici in un solo prodotto, all’universalità della formula.

La skincare non è un’esigenza solo femminile: tutta la famiglia ha bisogno di prendersi cura della propria pelle, e i cosmetici multifunzionali sono la soluzione ideale, in grado di coniugare le esigenze di tutte e tutti, grandi e piccoli.

Ma ci sono altri due vantaggi che dovrebbero orientarci sempre più all’acquisto consapevole di prodotti multifunzionali. Scopriamoli nel dettaglio.

Cosmetici multifunzionali e sostenibilità

Il fatto di concentrare più azioni in un unico prodotto e, quindi, in un solo packaging, permette di ottimizzare, tra le altre cose, la produzione, l’impiego di materiali di imballaggio, le emissioni in sede di trasporto e, quindi, supporta un’idea di produzione e consumo orientata all’ecosostenibilità.

L’attenzione ambientale in prodotti come Ialuset Family Crema Corpo si esplica anche nella scelta stessa del packaging: un flacone airless con tecnologia BOV (Bag On Valve) che unisce l’elevata conservazione a nessuno spreco nell’erogazione.

Cosmetici multifunzione: praticità e risparmio di tempo

Oltre a risparmiare il pianeta, i cosmetici multifunzione permettono anche di risparmiare tempo prezioso e di effettuare una skincare più snella, sostenibile anche da chi ha sempre i minuti contati. Inoltre, questi prodotti sono comodi per il viaggio: un prodotto in grado di rispondere a diverse esigenze permette di viaggiare più leggeri, senza beauty case carichi di creme, sieri e lozioni diverse.

Tanti piccoli, grandi vantaggi che, insieme, fanno la differenza… Anche per il pianeta.