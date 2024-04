Arriva nelle sale "Mufasa: Il Re Leone": ecco tutti i dettagli del nuovo film Disney

Arriva al cinema Mufasa: Il Re Leone, prequel del remake del 2019 e dell’amatissimo classico Disney del 1994. Il film, in uscita nelle sale italiane il 19 dicembre 2024, è diretto da Barry Jenkins, già premio Oscar per la sceneggiatura di Moonlight.

Attraverso la voce del saggio Rafiki, la pellicola Disney esplorerà le origini di Mufasa prima che diventasse re e padre di Simba. La storia è narrata attraverso flashback, come fosse un romanzo di formazione: nel corso del film, lo spettatore seguirà il cucciolo orfano nel suo percorso di crescita, dai primi passi incerti all’incontro con Taka, il futuro Scar, fino alla sua ascesa al trono.

Ad accompagnare la narrazione troveremo la colonna sonora di Lin-Manuel Miranda, mentre, per quanto riguarda le voci inglesi, vedremo Aaron Pierre nel ruolo di Mufasa, Kelvin Harrison Jr. nel ruolo di Taka, Kagiso Lediga nel ruolo del giovane Rafiki, Mads Mikkelsen nel ruolo di Kiros, Beyoncé nel ruolo di Nala e la figlia Blue Ivy Carter nel ruolo di Kiara, figlia di Re Simba e della Regina Nala. Nessuna notizia, per il momento, sui doppiatori in italiano.

Il marchio de Il Re Leone è da sempre un colosso nell’universo Disney, ed è diventato in poco tempo uno dei più remunerativi per l’azienda. Il classico animato del 1994, infatti, incassò la bellezza di 763 milioni di dollari, guadagnandosi anche due Oscar (per la colonna sonora di Hans Zimmer e per la canzone Can You Feel the Love Tonight di Tim Rice e Elton John). Un successo che la casa di produzione ha pensato di bissare nel 2019 con il remake Il Re Leone, che aveva incassato 1.663.080.000 dollari.