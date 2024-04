Federica Pellegrini torna in piscina: "È sempre un piacere"

Federica Pellegrini è tornata ad allenarsi. Ad annunciarlo è la stessa Divina, che, nelle ultime ore, ha pubblicato su Instagram una foto nella quale appare in piscina insieme alle colleghe campionesse Martina Carraro e Alice Mizzau. A quattro mesi dalla nascita della piccola Matilde, avuta nel gennaio 2024 insieme al marito Matteo Giunta, la nuotatrice è quindi tornata in acqua, anche se non sembrerebbero esserci gare in vista.

“È sempre un piacere“, ha scritto quindi la divina a corredo della foto, scattata alla Piscina Centro Federale di Verona. “Belle bimbe“. Moltissimi i commenti dei fan, che scrivono: “Eh ma che belle che siete!!!! Buon allenamento/divertimento“, oppure: “Che bello rivederti in acqua!“.

Un allenamento probabilmente tranquillo quello di Federica Pellegrini, che proprio poco tempo fa aveva dichiarato sui social di voler tornare a nuotare non per gareggiare, ma per sentirsi meglio con se stessa. “Quando ho smesso di allenarmi ho visto il primo cambiamento – aveva svelato su Instagram –. Poi, ovviamente quando è arrivato il pancione il corpo è cambiato ancora. Adesso sto pensando che vorrei tornare ad avere il corpo allenato”.

Prima, però, meglio abituare la piccola Matilde. “Per le poppate ha orari tutti suoi, devo darle degli orari così da potermi prendere del tempo per allenarmi, magari quando si addormenta posso sfruttare quel momento per allenarmi”, aveva quindi spiegato in quell’occasione. E pare proprio che il momento sia ora arrivato.

Già a febbraio, la Divina aveva ripreso i suoi impegni lavorativi in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Su Instagram, l’ex campionessa aveva postato una carrellata di foto, scattate a Venezia, nelle quali appariva anche la piccola Matilde: “Tornate al lavoro (insieme)… a Venezia”.