Le 5 migliori creme barriera per proteggere la pelle da sole e inquinamento

La nostra pelle è esposta ogni giorno a una serie di aggressioni ambientali, tra cui i raggi solari dannosi e l’inquinamento atmosferico. Questi fattori possono causare danni alla pelle, come l’invecchiamento precoce, la comparsa di macchie scure e la perdita di elasticità. Per proteggere la nostra pelle da tali danni, è fondamentale utilizzare creme barriera appositamente formulate per contrastare gli effetti nocivi del sole e dell’inquinamento.

Le creme barriera sono prodotti cosmetici progettati per creare uno strato protettivo sulla superficie della pelle, aiutando a prevenire la penetrazione di agenti dannosi come i raggi UV e le particelle inquinanti. Queste creme sono spesso arricchite con ingredienti attivi che contribuiscono a rafforzare la barriera cutanea e a mantenere la pelle idratata e nutrita. Ma quali sono le migliori creme barriera disponibili sul mercato? Ecco una selezione delle migliori creme barriera per proteggere la pelle da sole e inquinamento.

Crema solare con SPF 50+

L'ecologico Crema Solare Minerali SPF 50 Eclat Ideale per pelli sensibili 10 € su Amazon Pro Ingredienti puri e naturali al 100%

Assorbimento rapido

Non è sperimentata su animali Contro Nessuno

La protezione solare SPF 50 Eclat è una formula esclusiva studiata per proteggere la pelle sensibile dai dannosi raggi UVA e UVB mentre idrata e nutre le cellule con ingredienti naturali. I chetoni naturali sotto forma di ossibenzone forniscono una protezione pura al 100% mentre lo squalene organico apporta idratazione leggera e lenitiva. La sophora naturale e la menta cinese creano una piacevole sensazione rinfrescante anche nelle giornate più soleggiate. Per un ulteriore sollievo, la liquirizia cinese organica previene irritazioni e fastidi dal calore. La protezione solare ai minerali Eclat offre anche una combinazione di potenti antiossidanti sotto forma di zucchetto naturale di Baikal che ringiovanisce le cellule mentre i chetoni le difendono dai raggi nocivi.

Una crema solare ad alta protezione è essenziale per difendere la pelle dai danni causati dai raggi UV. Cerca una crema solare con SPF 50+ che offra una protezione efficace contro i raggi UVA e UVB. È infatti importante proteggere la pelle utilizzando creme con SPF (Sun Protection Factor) per diversi motivi fondamentali legati alla salute della pelle e alla prevenzione dei danni causati dai raggi solari. I raggi UV emessi dal sole possono causare una serie di danni alla pelle, tra cui scottature, invecchiamento precoce, comparsa di rughe e macchie scure, e persino il rischio di sviluppare il cancro della pelle. Anche se i danni causati dal sole possono non essere immediatamente evidenti, l’esposizione ripetuta ai raggi UV nel corso degli anni può avere effetti dannosi a lungo termine sulla pelle. Inoltre, L’esposizione ai raggi UV può causare l’iperpigmentazione della pelle, manifestandosi sotto forma di macchie scure e irregolarità del tono della pelle.

Crema Antiossidante

AIESI® Crema Base idrofila emulsione neutra magra pura arricchita con vitamina E Crema neutra con vitamina E per l'idratazione del viso. Può essere arricchita con sieri e ingredienti attivi 18 € su Amazon

Gli antiossidanti aiutano a neutralizzare i radicali liberi generati dall’esposizione ai raggi UV e all’inquinamento. Cerca una crema arricchita con vitamina C, vitamina E o estratti botanici ad alto potere antiossidante.

Crema protettiva contro l’inquinamento

Florence - Bio Crema con Bava di Lumaca al 65% e Acido Ialuronico PURO 100% Crema con bava di lumaca, vitamine e acido ialuronico, con effetti cicatrizzanti e lenitivi 19 € su Amazon Pro Con bava di lumaca Contro Nessuno

Alcune creme sono specificamente formulate per proteggere la pelle dagli effetti dannosi dell’inquinamento atmosferico. Queste creme spesso contengono ingredienti come l’estratto di alga marina o l’acido ialuronico, che creano una barriera sulla pelle per impedire l’adesione delle particelle inquinanti.

Crema idratante barriera

Burro Di Karitè + Vitamina E 100 ml Ricco di vitamina E, questo buro di karitè è perfetto per idratare e nutrire la cute. Adatto anche alle pelli sensibili si utilizza su tutto il corpo in modo semplice e sicuro. 11 € su Amazon Pro Nutriente

Protettivo

Adatto alle pelle sensibile Contro Nessuno

Mantenere la pelle ben idratata è fondamentale per rafforzare la sua barriera naturale. Cerca una crema idratante arricchita con ingredienti come l’acido ialuronico, il burro di karité o l’olio di jojoba, che aiutano a trattenere l’umidità e a prevenire la disidratazione cutanea.

Crema riparatrice notturna

Eclat - Siero al retinolo ad alta resistenza per il viso e la pelle Siero al Retinolo puro incapsulato. Idratante, riduce le rughe sul viso e sul collo ed è adatto a tutti i tipi di pelle 16 € su Amazon Pro Contiene Retinolo puro Contro Nessuno

Durante la notte, la pelle ha l’opportunità di rigenerarsi e ripararsi dai danni subiti durante il giorno. Utilizza una crema riparatrice notturna formulata con ingredienti rigeneranti e idratanti, come il retinolo, il peptide o l’olio di rosa mosqueta.

Scegliere la crema barriera giusta per le proprie esigenze è fondamentale per mantenere la pelle sana e protetta dagli agenti esterni aggressivi. Assicurati di selezionare prodotti adatti al tuo tipo di pelle e alle tue preoccupazioni specifiche, e ricorda di applicare la crema barriera ogni giorno come parte della tua routine di skincare per ottenere i migliori risultati.