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Hai notato che la tua pelle, pur seguendo una routine impeccabile, fatica a mantenere quella luminosità e quella compattezza di qualche anno fa? Non è solo una questione di prodotti sbagliati: è chimica cellulare. Ed è qui che entra in gioco il NAD+ skincare, uno degli ingredienti anti-age più discussi del momento, capace di agire direttamente sui meccanismi biologici dell’invecchiamento cutaneo. Non una promessa vuota, ma una molecola con decenni di ricerca alle spalle — e sempre più presente nelle formule dei brand più attenti alla scienza della pelle.

Cos’è il NAD+ e perché la pelle lo conosce già

Il NAD+, acronimo di nicotinamide adenine dinucleotide, è un coenzima naturalmente presente in ogni cellula del corpo umano. Non si tratta di una sostanza sintetica inventata in laboratorio, ma di una molecola che il tuo organismo produce già — o meglio, produceva — in abbondanza. La sua funzione è fondamentale: partecipa al metabolismo energetico cellulare, ai processi di riparazione del DNA e alla regolazione dei segnali cellulari che mantengono i tessuti in salute.

La parte nicotinamide del NAD+ deriva dalla niacina, meglio conosciuta come vitamina B3. Non a caso, la niacinamide — già protagonista indiscussa di molte routine skincare — è considerata un precursore del NAD+, ovvero una sostanza che il corpo può convertire per produrre questa molecola essenziale. Questo spiega anche perché chi usa prodotti con niacinamide da anni ha già, in qualche misura, lavorato indirettamente su questo stesso percorso biologico.

La ricerca sul NAD+ non è nuova: alle sue spalle ci sono decenni di studi di biologia cellulare e persino un Premio Nobel, il che lo distingue nettamente dalla maggior parte degli ingredienti “trendy” che compaiono e scompaiono nel giro di una stagione. Quello che è nuovo, invece, è il suo arrivo nelle formulazioni cosmetiche topiche e la crescente attenzione che i brand stanno dedicando alla sua applicazione diretta sulla pelle.

Il calo naturale del NAD+ con l’età: i numeri che spiegano tutto

Capire perché il NAD+ diventa così rilevante nella skincare anti-age richiede di guardare a cosa succede nel tempo ai livelli di questa molecola nel corpo. La produzione di NAD+ inizia a rallentare già intorno ai vent’anni, in quella fase della vita in cui la pelle sembra ancora perfettamente in grado di rinnovarsi da sola. Ma il declino è progressivo e costante.

Entro i cinquant’anni, si stima di aver perso circa il 50% delle molecole di NAD+ rispetto ai livelli di picco. Detto in modo ancora più diretto: si perde approssimativamente la metà del NAD+ ogni venti anni. Questo calo non è un dato astratto: si traduce concretamente in una riduzione della capacità delle cellule cutanee di produrre energia, riparare i danni del DNA e mantenere quella vitalità che si vede — e si sente — sulla superficie della pelle.

È un meccanismo simile a quello che avviene con il collagene, con l’acido ialuronico endogeno e con altri elementi strutturali della pelle che diminuiscono con l’avanzare dell’età. La differenza è che il NAD+ agisce a un livello ancora più profondo: non è un mattone della struttura cutanea, ma il carburante che permette a quella struttura di funzionare e ripararsi. Senza energia cellulare sufficiente, anche i processi di rigenerazione rallentano, e la pelle lo mostra.

Cosa fa il NAD+ per la pelle: funzioni specifiche e documentate

Quando si parla di NAD+ skincare, è utile essere precisi su cosa questa molecola fa — e cosa non fa — a livello cutaneo. Le funzioni documentate sono molteplici e interconnesse, il che rende questo ingrediente particolarmente interessante per chi cerca un approccio sistemico all’anti-age.

Produzione di collagene e compattezza

Il NAD+ è direttamente coinvolto nella produzione di collagene, la proteina strutturale che dà alla pelle la sua fermezza e il suo aspetto pieno. Quando i livelli di NAD+ diminuiscono, anche la sintesi di collagene può risentirne, contribuendo alla comparsa di cedimenti e rughe. Sostenere i livelli di questa molecola a livello topico può quindi supportare — non miracolosamente invertire, ma supportare — la capacità della pelle di mantenere la sua struttura.

Riparazione del DNA cellulare

Ogni giorno la pelle è esposta a fattori di stress ambientale: raggi UV, inquinamento, stress ossidativo. Questi agenti causano danni al DNA delle cellule cutanee, danni che il corpo normalmente ripara attraverso meccanismi enzimatici che dipendono — tra le altre cose — dal NAD+. Una pelle con livelli adeguati di questa molecola ha a disposizione più “strumenti” per riparare i danni del DNA e prevenire l’accumulo di cellule danneggiate che accelerano l’invecchiamento visibile.

Mantenimento della barriera cutanea

La barriera cutanea è il primo scudo della pelle contro il mondo esterno. Il NAD+ contribuisce alla sua integrità e manutenzione, il che significa che una pelle con livelli funzionali di questa molecola è più capace di trattenere l’idratazione e di resistere alle aggressioni esterne. Non a caso, molte formulazioni a base di NAD+ associano questo ingrediente a sostanze idratanti e lenitive, proprio per amplificare questo effetto barriera.

Turnover cellulare e luminosità

Il rinnovamento cellulare — quel processo per cui le cellule vecchie vengono sostituite da quelle nuove — dipende dall’energia disponibile nelle cellule. Il NAD+ alimenta questo processo, sostenendo un turnover cellulare più efficiente. Il risultato visibile? Una pelle dall’aspetto più fresco, con una texture più uniforme e una luminosità che non viene da un effetto ottico, ma da una rigenerazione reale.

Come si usa il NAD+ nelle formulazioni cosmetiche

La NAD+ skincare si declina in diverse tipologie di prodotto: sieri, creme, contorno occhi e maschere. Ogni formato risponde a esigenze diverse e si inserisce in momenti diversi della routine. La scelta dipende dalla tua pelle, dalla tua età e da cosa stai cercando di ottenere.

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I sieri sono spesso la scelta più efficace per chi vuole massimizzare la penetrazione dell’ingrediente attivo. Grazie alla loro texture leggera e alla concentrazione elevata di principi attivi, si applicano dopo la detersione e prima dell’idratante, su pelle ancora leggermente umida per favorire l’assorbimento. È il momento ideale per un siero a base di NAD+ o di suoi precursori.

Le creme con NAD+ sono invece perfette per chi cerca un’azione più prolungata e avvolgente, ideale soprattutto nella routine serale quando la pelle è in fase di rigenerazione naturale. La notte è il momento in cui il corpo lavora di più per riparare e rinnovare i tessuti: supportare questo processo con ingredienti mirati ha senso biologico.

Il contorno occhi a base di NAD+ merita una menzione separata perché la zona perioculare è tra le prime a mostrare i segni del tempo — cedimento, rughe sottili, aspetto stanco — e risponde bene a ingredienti che agiscono sul turnover cellulare e sulla compattezza. Le formulazioni specifiche per quest’area sono in genere più delicate e ottimizzate per una pelle particolarmente sottile e sensibile.

Nelle formulazioni più avanzate, il NAD+ viene abbinato a ingredienti sinergici come i peptidi, che stimolano la sintesi di collagene, il PDRN (polydeoxyribonucleotide), noto per le sue proprietà rigenerative, e la niacinamide, che agisce come precursore del NAD+ stesso e porta benefici aggiuntivi sull’uniformità del tono e sulla texture. Questa combinazione di ingredienti crea un effetto sinergico che va oltre quello che ciascuno potrebbe fare da solo.

Precursori del NAD+: NMN e NR nella skincare

Non sempre i prodotti contengono NAD+ nella sua forma diretta. Spesso le formulazioni includono i cosiddetti precursori del NAD+: sostanze che il corpo — e in questo caso la cellula cutanea — può convertire in NAD+ attivo. I più citati sono l’NMN (nicotinamide mononucleotide) e l’NR (nicotinamide riboside), entrambi derivati della vitamina B3.

L’uso di precursori è una scelta formulativa spesso legata a ragioni di stabilità: il NAD+ è una molecola che può degradarsi nel tempo e in presenza di luce o calore, il che rende complessa la sua conservazione in un prodotto cosmetico. I precursori, in alcuni casi, risultano più stabili e possono essere ugualmente efficaci, anche se la ricerca su come esattamente il NAD+ e i suoi precursori si comportino una volta applicati sulla pelle è ancora in corso di sviluppo.

È importante essere oneste su questo punto: la scienza della NAD+ skincare topica è promettente e solidamente ancorata alla biologia cellulare, ma la ricerca specifica sull’efficacia delle formulazioni cosmetiche è ancora in evoluzione. I brand più trasparenti lo riconoscono apertamente, posizionando i loro prodotti come supporto — non come cura — ai processi naturali della pelle.

Come integrare il NAD+ nella tua routine quotidiana

Se sei curiosa di provare questo ingrediente, il punto di partenza è capire dove si inserisce nella tua routine attuale senza creare sovrapposizioni o conflitti con gli attivi che già usi. Ecco alcune indicazioni pratiche:

Mattina: un siero a base di NAD+ o niacinamide si abbina bene a una crema idratante e a una protezione solare ad ampio spettro. L’antiossidante supporta la difesa contro i danni ambientali durante il giorno.

un siero a base di NAD+ o niacinamide si abbina bene a una crema idratante e a una protezione solare ad ampio spettro. L’antiossidante supporta la difesa contro i danni ambientali durante il giorno. Sera: è il momento ideale per i prodotti più ricchi e concentrati. Una crema notte con NAD+ e peptidi lavora in sinergia con i processi rigenerativi naturali che si attivano durante il sonno.

è il momento ideale per i prodotti più ricchi e concentrati. Una crema notte con NAD+ e peptidi lavora in sinergia con i processi rigenerativi naturali che si attivano durante il sonno. Zona occhi: applica il contorno occhi specifico con movimenti delicati, tamponando senza sfregare, prima della crema viso.

applica il contorno occhi specifico con movimenti delicati, tamponando senza sfregare, prima della crema viso. Frequenza: come per la maggior parte degli attivi anti-age, la costanza è la chiave. Non aspettarti risultati in pochi giorni: i processi cellulari richiedono settimane per mostrare cambiamenti visibili.

come per la maggior parte degli attivi anti-age, la costanza è la chiave. Non aspettarti risultati in pochi giorni: i processi cellulari richiedono settimane per mostrare cambiamenti visibili. Compatibilità: il NAD+ e la niacinamide si abbinano bene alla maggior parte degli ingredienti, inclusi acido ialuronico, peptidi e ceramidi. Se usi retinolo o acidi esfolianti, valuta di alternare i prodotti su serate diverse per non sovraccaricare la pelle.

Un consiglio pratico: quando inizi un nuovo attivo, introducilo gradualmente — una o due volte a settimana per le prime due settimane — e osserva come reagisce la tua pelle prima di passare a un uso quotidiano. Anche gli ingredienti ben tollerati meritano un periodo di adattamento.

Per chi è adatta la NAD+ skincare e cosa aspettarsi

La NAD+ skincare è pensata principalmente per chi ha superato i venticinque anni e vuole iniziare a supportare i processi cellulari in modo preventivo, ma è particolarmente rilevante per chi si trova nella fascia dei trenta, quaranta e cinquant’anni, quando il calo di NAD+ endogeno è già misurabile e i suoi effetti sulla pelle cominciano a essere visibili.

Non esiste un unico tipo di pelle per cui questo ingrediente sia controindicato in linea generale, ma come sempre le pelli molto sensibili o reattive dovrebbero procedere con cautela e, in caso di dubbi, consultare un dermatologo prima di introdurre nuovi attivi. Le persone con condizioni cutanee specifiche — rosacea, dermatite atopica, psoriasi — farebbero bene a chiedere un parere professionale prima di modificare la propria routine.

I benefici che le formulatrici e i brand associano a questo ingrediente includono un miglioramento dell’aspetto della compattezza, della texture, della radiosità e dell’idratazione. Sono obiettivi realistici e concreti — non promesse di trasformazioni radicali — che si costruiscono nel tempo con una routine costante. Per approfondire la scienza alla base di questo ingrediente, Pai Skincare offre una panoramica scientifica dettagliata che vale la pena leggere.

Il NAD+ non è la risposta a tutto, e sarebbe scorretto presentarlo come tale. Ma è un ingrediente con basi scientifiche solide, un profilo di sicurezza generale favorevole e una logica d’azione che ha senso biologico. In un mercato skincare spesso dominato da promesse esagerate, questo è già molto. Se stai cercando un attivo anti-age che lavori in profondità — non sulla superficie, ma sulla vitalità stessa delle tue cellule cutanee — vale la pena dargli una chance, con aspettative realistiche e la pazienza necessaria per vedere i risultati nel tempo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.