4 prodotti indispensabili per proteggere e far brillare i capelli sotto il sole

L’arrivo dell’estate coincide per molti con i primi periodi di vacanza da passare sotto il sole cocente e, così come abbiamo imparato a prenderci cura della nostra pelle (da difendere dai raggi dannosi UVA e UVB), dobbiamo adottare alcune buone abitudini per proteggere anche i capelli. Come farlo?

Per questo scopo arrivano in soccorso alcuni prodotti pensati proprio per nutrire i capelli, ma non solo. Alcuni cosmetici sono in grado anche di farli letteralmente splendere e brillare. Quali sono dunque i prodotti indispensabili da avere a portata di mano nella borsa del mare? Vediamo di seguito una carrellata degli irrinunciabili.

Prodotti per proteggere i capelli dal sole

Partiamo dalla protezione, per un’applicazione veloce e senza indugi da fare direttamente anche in spiaggia o a bordo piscina.

Kerastase Oli per capelli – Micro Voile Protecteur

Kerastase Oli per Capelli Concentrato di principi attivi per proteggere i capelli dai pericoli dell’estate: raggi solari, salsedine e cloro 25 € su Amazon Pro Protegge e idrata Contro Nessuno

Questo prodotto di Kerastase rappresenta un vero e proprio concentrato di principi attivi, in grado di garantire una protezione totale dei capelli, contro i danni causati dal sole, dalla salsedine e dal cloro dell’acqua della piscina. La sua formula contiene Ceramidi, vitamina E e filtri UV in grado di proteggere i capelli dai raggi solari più aggressivi. Inoltre, non unge e non appesantisce la capigliatura. Perfetto da portare in vacanza.

Bioearth Olio Solare Capelli SPF 10

Bioearth Olio Solare Capelli SPF10 Olio solare per capelli che crea un leggero velo protettivo, a base di principi attivi naturali 19 € su Amazon Pro con SPF 10 Contro Nessuno

Questo olio solare leggero è formulato con oli di Avocado e Jojoba, succo di Aloe vera, estratti di Kiwi, Vite rossa e Clorella. Applicato prima dell’esposizione al sole, riesce a creare un delicato velo invisibile, che nutre il capello rendendolo brillante sotto al sole. Da spruzzare direttamente sui capelli prima dell’esposizione solare.

Prodotti per far brillare i capelli al sole

Di seguito alcuni prodotti ideali per far splendere i capelli sotto al sole d’agosto.

Kemon – Actyva Linfa Solare Dry Spray, Secco Protettivo per Capelli

Kemon - Actyva Linfa Solare Dry Spray Spray trasparente e leggero che protegge i capelli dai raggi UV, ideale come tocco finale sulla capigliatura 22 € su Amazon Pro Invisibile sui capelli Contro Nessuno

Questo spray funge da velo protettivo, setificante e trasparente. Il suo effetto è infatti invisibile: è ideale come tocco finale su qualunque tipo di piega e in ogni momento della giornata, per dare un finish luminoso ai capelli. Riesce a dare una marcia in più alla chioma grazie alle proprietà idratanti e nutrienti dell’aloe vera. La sua texture è leggera, non unge ed è il prodotto perfetto per chi vuole vivere l’estate con i capelli protetti e in ordine. Il prodotto inoltre è certificato Green&Clean Cosmetics e ICEA Vegan. Durante l’esposizione, il brand consiglia di nebulizzare direttamente sui capelli asciutti, e rinnovare di tanto in tanto l’applicazione in caso di esposizioni prolungate al sole.

Collistar Gocce Sublimi 5 in 1

Collistar Gocce Sublimi 5 in 1 Gocce multifunzionali per idratare, proteggere i capelli in ogni condizione: dal mare alla messa in piega 20 € su Amazon 26 € risparmi 6 € Pro Mix di oli naturali Contro Nessuno

Questo elisir di bellezza per i capelli contiene cinque pregiati oli vegetali e vitamina E. È un prezioso alleato per la salute e la bellezza dei capelli. Grazie alla sua particolare texture, ricca e avvolgente e di facile assorbimento, si amalgama perfettamente con la fibra dei capelli, senza appesantirli. Riesce in pochi gesti a lasciare la chioma morbida, leggera, brillante e setosa. La fragranza è arricchita con oli essenziali di ambra, arancio e vaniglia. Si può usare:

Prima dello shampoo sui capelli asciutti per un trattamento nutriente e riparatore intensivo.

dello shampoo sui capelli asciutti per un trattamento nutriente e riparatore intensivo. Dopo lo shampoo sui capelli umidi per conferire morbidezza e luminosità, oltre che per proteggere dagli agenti esterni.

lo shampoo sui capelli umidi per conferire morbidezza e luminosità, oltre che per proteggere dagli agenti esterni. Dopo la messa in piega sui capelli asciutti come tocco finale per aumentare la lucentezza.

Si applica su tutta la lunghezza dei capelli oppure a piacimento solamente sulle punte. È un prodotto versatile, praticamente l’alleato perfetto da portare in vacanza.