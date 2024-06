Rossetti, lentiggini, ombretti, capelli: il colore beauty 2024 è ginger

Il 2024 vede il ritorno di un colore che è allo stesso tempo audace e affascinante: il ginger. Questa tonalità calda e avvolgente, che varia dal rosso ramato al rosso arancio, sta conquistando il mondo della bellezza, imponendosi come il colore dell’anno per rossetti, ombretti, capelli e persino per le lentiggini finte.

Rossetti ginger

I rossetti color ginger sono perfetti per chi desidera un look audace ma sofisticato. Questa tonalità si adatta bene a vari toni di pelle, offrendo un contrasto caldo che esalta la luminosità del viso. Le passerelle di moda della Primavera/Estate 2024, come quella di Zimmermann, hanno mostrato modelli con labbra color pesca, una sfumatura che si avvicina molto al ginger, conferendo un aspetto fresco e naturale. Anche Versace ha adottato questa tonalità nei suoi look, dimostrando come il ginger possa essere versatile e adatto a diverse occasioni.

Lentiggini Finte

Le lentiggini finte sono diventate una tendenza amata da molti nel mondo del make-up, e il 2024 le vede protagoniste in versione ginger. Queste lentiggini donano un aspetto giovane e solare, richiamando un look naturale e spensierato. L’applicazione è semplice: basta utilizzare una matita o un prodotto specifico per lentiggini e applicarle in modo casuale sul naso e sulle guance. Questa tendenza non solo aggiunge un tocco di freschezza al viso, ma si abbina perfettamente con i rossetti e gli ombretti della stessa tonalità.

Ombretti ginger

Gli ombretti ginger sono l’ideale per creare look occhi che catturano l’attenzione. Che si tratti di un trucco monocromatico o di combinazioni più audaci, questa tonalità aggiunge profondità e calore allo sguardo. Le collezioni di marchi come Louis Vuitton e Blumarine hanno introdotto ombretti che virano all’arancio, perfetti per intensificare lo sguardo e dare un tocco di colore vibrante agli occhi. Un’idea interessante è quella di abbinare l’ombretto ginger con una matita lilla, creando un contrasto cromatico che esalta la bellezza naturale degli occhi.

Capelli ginger

Il ginger non è solo una tendenza nel make-up, ma anche nei capelli. Questo colore offre una vasta gamma di sfumature, dal rosso intenso al rame chiaro, permettendo di personalizzare il look in base al proprio stile e alla carnagione. Tra le varianti più popolari ci sono il “strawberry blonde”, una combinazione di rosso e biondo che crea un effetto soft e chic, e il “metallic ginger”, che aggiunge riflessi brillanti per un look luminoso e sofisticato. Per chi desidera un effetto più naturale, i capelli ginger con radici scure o con riflessi caramello sono opzioni perfette che richiedono meno manutenzione.

Consigli di stile

Adottare il ginger nel proprio look richiede alcuni accorgimenti per ottenere un risultato armonioso. Ecco alcuni consigli utili:

Rossetti : scegli tonalità che esaltino il sottotono della tua pelle. Se hai un sottotono caldo, opta per un rossetto ginger con sfumature aranciate. Per un sottotono freddo, preferisci quelli con una punta di rosa.

: scegli tonalità che esaltino il sottotono della tua pelle. Se hai un sottotono caldo, opta per un rossetto ginger con sfumature aranciate. Per un sottotono freddo, preferisci quelli con una punta di rosa. Ombretti : gioca con i contrasti. Abbina ombretti ginger con tonalità neutre per un look da giorno o con colori più audaci come il viola per la sera.

: gioca con i contrasti. Abbina ombretti ginger con tonalità neutre per un look da giorno o con colori più audaci come il viola per la sera. Capelli: lavora con il tuo parrucchiere per trovare la sfumatura di ginger che meglio si adatta alla tua carnagione. Aggiungi riflessi o balayage per un effetto multidimensionale.

Il 2024 celebra il ginger come colore protagonista nel mondo beauty, unendo tendenze di make-up e hairstyling per creare look che esaltano la bellezza naturale con un tocco di calore e luminosità. Questo colore, versatile e affascinante, è destinato a diventare un must-have nella trousse di ogni appassionato di bellezza.