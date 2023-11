4 prodotti per l'under make-up perfetto dell'inverno 2023-24

L’approccio alla bellezza e al trucco sta subendo una trasformazione significativa, e uno dei trend più in voga per l’inverno 2023-24 è sicuramente l’under make-up. Se ancora non hai familiarità con questo termine, è il momento di scoprire di cosa si tratta e come può contribuire a migliorare la tua routine di bellezza. Molti brand di cosmesi stanno iniziando a dedicare attenzione a questo settore. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire meglio cos’è l’under make-up.

Che cos’è l’under make-up

L’under make-up è uno dei trend più popolari del momento, ma può risultare un tema un po’ confuso per chi non è esperto di cosmesi. A volte si confonde con la skin-prep, e ci si pone la domanda se ci sia effettivamente una differenza tra queste due pratiche, o se la cura della pelle (skincare) giochi un ruolo significativo in questo contesto.

La skincare non è necessariamente mirata a preparare la pelle per il trucco, anche se è sempre consigliabile seguire una corretta routine di cura della pelle, indipendentemente dall’uso del make-up. La pelle, soprattutto quella del viso, richiede cure costanti per preservarne la salute e prevenire i danni causati da agenti esterni. Anche se il trucco può coprire piccoli difetti, l’aspetto della pelle sotto il make-up può influenzare notevolmente il risultato finale.

L’under make-up, quindi, può essere considerato come parte della preparazione della pelle al trucco, e quindi da applicare dopo la skin-care e prima del trucco. L’under make-up comprende prodotti specifici con formulazioni speciali che migliorano la performance del trucco, come:

creme base,

bb-cream,

primer,

illuminanti.

In sostanza, l’under make-up costituisce l’ultimo step della skincare prima dell’applicazione del trucco.

Quali prodotti provare questo inverno per entrare nel mondo dell’under make-up

Ora che abbiamo esaminato più da vicino l’importanza dell’under make-up nella preparazione della pelle, è il momento di approfondire quali prodotti sono essenziali per ottenere i risultati sperati. Gli under make-up includono una varietà di prodotti mirati a migliorare la resa del trucco, garantendo che rimanga impeccabile per ore.

HEVOLUTA Crema Viso Giorno Anti Luce Blu Crema che protegge dai raggi UV A/B, ricca di principi attivi, adatta a uomo e donna. Formato pratico da 50 ml e 100% Made in Italy 46 € su Amazon Pro made in Italy Contro Nessuno

Tra i prodotti più comuni troviamo le creme base, che creano una superficie uniforme sulla pelle, riducendo la visibilità dei pori e delle imperfezioni. Ma come scegliere quella giusta? Tutto dipende dalle caratteristiche della nostra pelle. Ce ne sono anche di specifiche, come questa che nasce per combattere l’azione dannosa della luce blu, tipica degli schermi elettronici a cui siamo costantemente esposti.

BioNike Defence Hydractive BB Cream BB Cream formulata con SPF 15 e pensata per le pelli più sensibili. Disponibile in due nuance 25 € su Amazon Pro con SPF 15 Contro Nessuno

Le bb cream, invece, offrono una copertura “colorata” leggera e idratazione, e sono perfette per un look naturale. La bb cream ideata da Bionike offre una leggera copertura ed è ideale per le pelli allergiche e sensibili.

3INA MAKEUP - The Moisturizing Primer Primer viso da usare prima del trucco: minimizza i pori dilatati e idrata la pelle prima dell'applicazione del make-up, migliorandone la resa complessiva 14 € su Amazon Pro formula vegana Contro Nessuno

Anche i primer sono un elemento chiave, in quanto aiutano a far aderire meglio il make-up e a mantenerlo in posizione. Il primer offerto da 3INA minimizza i pori dilatati e ha una formula vegana.

L'Oréal Paris Glow Chérie - Crema Illuminante Viso Crema illuminante che dona immediatamente alla pelle del viso il tanto desiderato effetto glow Compra su Amazon Pro senza brillantini Contro Nessuno

Alcuni under make-up possono anche includere illuminanti per donare alla pelle un bagliore sano o formule matte per un finish opaco. L’illuminante viso di L’Oreal promette di far splendere la pelle.

Per concludere la nostra panoramica di prodotti under make-up da provare quest’inverno, ricordiamo che la scelta dei prodotti dipenderà dalle tue preferenze e dalle esigenze specifiche della tua pelle. Scegli gli under make-up che più ti ispirano e comincia “a piccole dosi”, passo dopo passo.