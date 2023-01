5 prodotti beauty alla moringa, l'ingrediente miracoloso di bellezza

La moringa è una pianta originaria di India e Pakistan, nota per le sue proprietà nutrizionali e medicinali. La sua polvere, estratta dalle foglie essiccate, è ricca di proteine, vitamine, minerali e antiossidanti, che la rendono un ingrediente prezioso per la bellezza e la salute.

Moringa, tutti i benefici della pianta “miracolosa”

La moringa è particolarmente ricca di vitamina A, che aiuta a mantenere la pelle sana e giovane, e di vitamina C, che aiuta a combattere i radicali liberi e a proteggere la pelle dai danni causati dai raggi UV. Inoltre, contiene minerali come calcio, ferro e zinco, che sono essenziali per la salute delle unghie e dei capelli.

In termini di bellezza, si può usare la polvere di moringa come ingrediente nei prodotti per la cura della pelle, come maschere, scrub e lozioni, per sfruttare le sue proprietà antiossidanti e nutrienti. È anche possibile utilizzare la polvere come ingrediente nei prodotti per capelli, per aumentare la forza e la lucentezza.

Moringa e beaty, non solo olio: efficaci anche gli integratori alimentari

In sintesi, la moringa è considerata un ingrediente miracoloso per la bellezza a causa delle sue proprietà nutrizionali e medicinali, che possono aiutare a migliorare la salute della pelle, dei capelli e del corpo. Ma non solo.

La polvere di moringa può essere utilizzata sia come ingrediente nei prodotti cosmetici, sia come integratore alimentare per ottenere i migliori risultati. Abbiamo detto che la moringa è anche una fonte di proteine, che aiutano a riparare i tessuti della pelle e a rafforzare i capelli, e di acidi grassi essenziali, che idratano e nutrono la pelle in profondità. Per questo può essere assunta sotto forma di integratore alimentare, per migliorare la salute generale del corpo, agendo dall’interno.

Moringa, i prodotti beauty da provare

Ecco alcuni esempi di prodotti a base di moringa attualmente disponibili in commercio.

Nuxe Bio – Olio di Moringa

Si tratta di un olio secco che può essere utilizzato come idratante per il corpo e per capelli, per nutrire e rinforzare i capelli.

RedMoringa – Crema Viso

Questa crema anti rughe è adatta sia alla pelle della donna che dell’uomo, conferendo al viso un effetto rassodante. Contiene Moringa, Acido Ialuronico e Ceramidi. La formula di questa crema è al 99% naturale, dermatologicamente testata, cruelty free e viene prodotta in Italia.

Gyada – Shampoo alla Moringa

Si tratta di uno shampoo a base di estratto di moringa, che aiuta a nutrire e rinforzare i capelli, lasciandoli morbidi e lucenti.

Shea Moisture – Balsamo per capelli alla Moringa

In questo caso si tratta di un balsamo a base di estratto di moringa, che aiuta a idratare e nutrire i capelli, lasciandoli morbidi e facili da pettinare.

WeightWorld – Integratore alimentare a base di polvere di Moringa

È un integratore alimentare a base di polvere di moringa, che aiuta a migliorare la salute generale del corpo e della pelle. Non a caso, questa pianta miracolosa è definita anche “l’albero della lunga vita”. Ogni dose di questo integratore contiene 1650g di moringa in polvere, estratta da foglie provenienti da agricoltura esclusivamente biologica.