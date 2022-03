7 tutorial Instagram per fare code bellissime in pochi minuti

I social network pullulano di tutorial per fare qualsiasi cosa ma i più gettonati sono senza dubbio i video che ci spiegano come realizzare make up o acconciature perfette. A proposito proprio di capelli, spesso la bravura di chi realizza questi tutorial fa sembrare tutto più facile di quello che realmente è, considerando soprattutto la difficoltà nel dover armeggiare con i capelli dietro la nuca e senza l’aiuto di uno specchio. Ma con un po’ di pazienza e manualità, alcune delle code bellissime che si vedono su Instagram sono assolutamente replicabili.

Vediamo insieme una carrellata di acconciature facili e realizzabili in pochi minuti:

1. Coda bassa ed elegante

Per farla servono solo un elastico e un paio di forcine per fissare il tutto. Si parte realizzando una semplicissima coda bassa, si lasciano le due ciocche davanti fuori dalla coda per poi avvolgerle intorno all’elastico, in modo da nasconderlo e creando un irresistibile finto intreccio.

2. Coda bassa intrecciata

In questo caso si parte facendo una coda bassa solo con la ciocca di capelli inferiore, i capelli sopra vengono intrecciati e nell’ultimo intreccio la coda sotto viene infilata nel mezzo: il risultato finale sarà una coda che parte intrecciata ma che resta sciolta da metà lunghezza in poi.

3. Coda alta e vaporosa

Questa coda nasconde un trucco perfetto per evitare che con i capelli lunghi la coda alta risulti piatta e svuotata verso il basso. Si parte realizzando ben tre codine, una centrale bassa e due alte laterali. Queste ultime faranno “un giro su loro stesse” prima di inglobare la coda più grossa et voilà: la coda sarà alta, voluminosa e ben sostenuta verso l’alto.

4. Coda alta che sembra una treccia

Per chi non ha dimestichezza con le tercce ma vuole provare ad ottenere più o meno lo stesso effetto, può provare questo tutorial, dove diverse piccole code fissate con degli elastici praticamente invisibili si intrecciano una dentro l’altra in pocchi passaggi, fino a formare una coda elaborata che somiglia proprio a una treccia.

5. La mezza coda che si sente una coda

Chi invece cerca una coda che somiglia a un mezzo raccolto elegante, può provare a seguire questo tutorial: si parte proprio da una mezza coda che compie un giro su se stessa prima di unirsi al resto dei capelli sciolti rimasti sotto. Infine, una piccola ciocca viene fatta scorrere tutto intorno come se fosse un elastico e viene fissata sul retro con una forcina.

6. Coda con più elastici

Chi invece si trova a proprio agio con l’uso degli elastici, può provare a realizzare questa coda alta, che non si ferma al primo elastico, bensì ne vengono usati diversi (in proporzione alla lunghezza dei capelli), prima di legare il successivo ogni porzione di capelli fa “un giro su stesso”, in modo da creare una texture insolita e originale.

7. Coda con elastico gioiello

Chiudiamo con una coda semplice arricchita da un elastico che sembra un gioiello e che la rende perfetta persino come acconciatura per una cerimonia: si parte da una mezza coda realizzata con l’elastico decorativo, all’interno della quale viene inserito il resto dei capelli, che è stato preventivamente diviso in due ciocche laterali, prima da un lato e poi dall’altro. La coda risulterà morbida e allo stesso tempo ben fissata.