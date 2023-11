La ricerca della perfezione estetica ha raggiunto nuove vette con l’esplosione dei “tweakments“, trattamenti minimi che promettono miglioramenti sottili e naturali senza la necessità di interventi chirurgici invasivi. Tuttavia, dietro questa tendenza in crescita si nascondono potenziali complicanze ed effetti collaterali che richiedono una valutazione attenta e consapevole da parte di chiunque stia considerando tali interventi.

L’evoluzione degli interventi estetici

Sebbene oggi i filler all’acido ialuronico e la tossina botulinica siano eseguiti con facilità, è cruciale comprendere che rimangono trattamenti medici soggetti a possibili complicanze ed effetti collaterali. In passato, sostanze ora vietate (come i filler semipermanenti o il silicone liquido) erano utilizzate con molta facilità, ma con l’evoluzione della tecnologia, sono emersi i “tweakments”.

Questi trattamenti non chirurgici offrono miglioramenti discreti e naturali all’aspetto, con un termine che combina “tweak” (modificare) e “trattamento”. Tuttavia, nonostante sia diventato più semplice sottoporsi a questi trattamenti, rimane fondamentale interrogarsi sui potenziali rischi.

Il mercato in crescita e le possibili complicanze

Il desiderio di un aspetto giovane e privo di segni ha alimentato la crescita del mercato delle procedure di medicina estetica. I filler di acido ialuronico e il botox sono tra i più richiesti, ma all’interno di queste categorie ci sono variazioni significative, come la tipologia di filler, la marca, la zona di iniezione e la tecnica utilizzata. Questi aspetti dovrebbero essere conosciuti prima di intraprendere qualsiasi intervento.

La tossina botulinica, comunemente nota come botulino, agisce bloccando temporaneamente i segnali nervosi nei muscoli, riducendo così le rughe e le linee di espressione. Questo trattamento è particolarmente popolare per correggere le rughe dinamiche, spesso accentuate durante i movimenti facciali.

D'altra parte, l'acido ialuronico è un componente naturale della pelle ed è utilizzato come filler per ridurre la comparsa di rughe e linee sottili, oltre a conferire volume a labbra e guance. È apprezzato per la sua capacità di attirare e trattenere l'acqua, contribuendo così a mantenere la pelle idratata e dall'aspetto giovane.

Entrambi questi trattamenti offrono miglioramenti temporanei e sono considerati sicuri quando eseguiti da professionisti qualificati. Tuttavia, è essenziale comprendere che, nonostante la loro popolarità e accessibilità, il botulino e l’acido ialuronico sono trattamenti medici che richiedono attenzione e consapevolezza riguardo ai potenziali rischi e agli effetti collaterali. La scelta di affidarsi a esperti qualificati e ben informati è fondamentale per garantire risultati soddisfacenti e sicuri in questo intricato mondo dei tweakments.

La zona del contorno occhi è la più difficile da trattare?

Un’area particolarmente suscettibile a complicanze è il contorno occhi. Secondo alcuni dottori, l’uso frequente di filler a base di acido ialuronico in questa zona aumenta il rischio di complicazioni a distanza di mesi o addirittura anni. Non tutti i visi sono adatti ai filler, e la conoscenza dell’anatomia è essenziale per determinare se l’acido ialuronico è la soluzione ideale o se è necessario un intervento chirurgico. Affidarsi a specialisti esperti è cruciale per ottenere risultati sicuri. Non tutti i filler sono uguali, e la scelta dei dottori adeguati è fondamentale.

Il boom dei tweakments offre sicuramente nuove possibilità di miglioramento estetico, ma la consapevolezza dei potenziali rischi è fondamentale. Con una conoscenza approfondita e la consulenza di specialisti, è possibile conseguire miglioramenti desiderati in tutta sicurezza, evitando gli effetti collaterali indesiderati che possono derivare da una scelta frettolosa.