Come ricreare il beauty look di Mary Donaldson, nuova regina di Danimarca

Il 14 gennaio segna una data storica per la Danimarca (e per tutti gli appassionati di dinastie reali), con l’abdicazione di Margrethe II e l’ascesa al trono di Frederik X, affiancato dalla sua consorte, Mary Donaldson, che è diventata la nuova regina consorte. A cinquant’anni, Mary è un’icona di stile reale di cui per alcuni non si parla abbastanza. La sua eleganza impeccabile, la consapevolezza della moda sostenibile e la capacità di adattarsi alle aspettative reali senza perdere la sua modernità la rendono un punto di riferimento nel mondo della nobiltà.

La trasformazione di Mary Donaldson: da commoner a regina di stile

La storia di Mary Donaldson sembra tratta da una fiaba moderna: una comune cittadina che, per caso, incontra un principe durante le Olimpiadi di Sydney del 2000, trasformandosi così da “commoner” a regina consorte. I due si sono sposati il 14 maggio 2004 e il matrimonio è stato celebrato nella Cattedrale di Copenaghen (Cattedrale di Nostra Signora). Insieme hanno avuto 4 figli: il principe Christian (nato il 15 ottobre 2005), La principessa Isabella (nata il 21 aprile 2007), Il principe Vincent (nato il 8 gennaio 2011) e la principessa Josephine (nata l’8 gennaio 2011).

Ma l’entrata nel mondo sfarzoso dei reali richiede un adeguato addestramento per comprendere costumi, tradizioni e protocolli di corte. Mary ha affrontato questa sfida con classe e dedizione, diventando un punto di riferimento anche per la moda.

Lo stile di Mary di Danimarca: eleganza sostenibile e attenzione ai dettagli

Il guardaroba di Mary è un mix di eleganza e impegno per la sostenibilità. La sua transizione da spendacciona a sostenitrice della moda sostenibile è stata guidata dalla stilista Anja Camilla Alajdi. Oltre a sostenere iniziative come Global Fashion Agenda e Copenhagen Fashion Summit, Mary riutilizza i suoi abiti e supporta i brand locali, come Jesper Høvring, Birgit Hallstein e Uffe Frank.

Gioielli reali e il beauty look da regina

Parlando di stile reale, non possiamo trascurare gli straordinari gioielli che Mary indossa, come l’anello di fidanzamento con rubini che richiama i colori della bandiera danese. Tra i gioielli spicca la Danish Ruby Parure, una collezione di diamanti e rubini che risale al 1804 e ha una storia affascinante.

Ricreare il beauty look di Mary Donaldson

Per emulare il beauty look di Mary Donaldson, nuova regina di Danimarca,

iniziamo con i capelli: riga laterale quando sciolti e un romantico raccolto per le occasioni più eleganti potrebbero essere la scelta perfetta.

Per il trucco, invece, optiamo per palpebre sfumate, un tocco di blush pescato in linea con il suo incarnato e labbra accese, replicando la sua firma di stile. Per gli occhi, una matita marrone leggermente sfumata sulla palpebra superiore e un filo di mascara completano il look.

, invece, optiamo per sfumate, un tocco di pescato in linea con il suo incarnato e accese, replicando la sua firma di stile. Per gli occhi, una matita marrone leggermente sfumata sulla palpebra superiore e un filo di mascara completano il look.

Mary di Danimarca non è solo una regina, ma anche un’icona di stile e impegno. La sua attenzione alla sostenibilità, l’amore per i brand locali e la capacità di indossare gioielli con una storia ricca e antichissima la rendono una figura affascinante di cui, siamo sicuri, si parlerà molto di più in futuro, seguendo il trend delle storie reali che affascinano il mondo intero. Non vediamo l’ora di vedere come il suo stile evolverà ora che è salita al trono accanto al Re Frederik X, continuando a ispirare appassionati di moda e nobiltà in tutto il mondo.