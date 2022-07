Denti bianchi: i migliori prodotti per sbiancare i denti a casa

Avere i denti bianchi e un sorriso smagliante è uno degli obiettivi da raggiungere per tante persone. Considerando che il colore dei nostri denti è spesso influenzato non solo dalla genetica ma anche dal tipo di vita e di abitudini che si hanno, è bene sapere che esistono diversi tipi di trattamenti per sbiancare il sorriso.

Il colore dei nostri denti non è dato dallo smalto esterno (che è invece trasparente) bensì dallo strato più interno, che si chiama dentina. La genetica ci dice che il bianco del dente può variare anche in base all’etnia: nei popoli nordici ad esempio tende ad avere sfumature più grigiastre, in quelli mediterranei le sfumature sono più gialle. Inoltre, alcuni cibi, bevande o il fumo di tabacco, possono alterare il colore dei denti, attraverso delle macchie esterne.

Per sbiancare i denti, oltre ai trattamenti effettuati in clinica da esperti e professionisti, ci sono rimedi fai da te e prodotti preparati per essere utilizzati a casa.

Denti bianchi, i trattamenti da fare dal dentista

Dal dentista, ad esempio, i prodotti utilizzati per sbiancare i denti sono formulati con agenti chimici sbiancanti che vengono potenziati con l’utilizzo di lampade laser.

Contengono nella maggior parte dei casi, e a seconda del trattamento, alte percentuali di:

perossido di idrogeno

bicarbonato di sodio (utilizzato nella tecnica dell’air polishing, uno spray pulente ad aria e acqua).

Questo tipo di trattamento è solitamente costituito da diverse sedute da ripetere nel tempo a seconda del programma stabilito dalla proprio dentista. Tuttavia può avere un costo elevato, che a volte lo rende proibitivo.

Denti bianchi, i prodotti per il fai da te

Per avere una panoramica completa di tutti i metodi che permettono di sbiancare i denti, è giusto parlare anche dei rimedi naturali e fai da te, che includono l’utilizzo di:

striscette adesive da applicare direttamente sull’arcata dentale e che contengono prodotti sbiancanti da tenere in posa.

Dentifrici abrasivi e sbiancanti, formulati specificatamente per sbiancare sensibilmente i denti.

Penne sbiancanti, a base di sostanze come il perossido di carbammide o di urea, cloruro di potassio, idrossiapatite o lichene artico.

Kit a base di gel sbiancante con luci LED, da tenere in posa per alcuni minuti.

Sostanze naturali usate in piccole dosi, tra cui: bicarbonato di sodio e limone, salvia, polpa di fragole e acido malico.

Denti bianchi, i prodotti da provare a casa

Partendo sempre dal presupposto che l’aspetto sano e gradevole dei denti passa inevitabilmente dalla pulizia e dalla cura che abbiamo di essi, ecco una breve selezione di prodotti acquistabili per provare a sbiancare i denti a casa.

Philips Zoom NiteWhite

PHILIPS Zoom Nitewhite 6 Siringhe Kit Per Sbiancamento Dei Denti Kit professionale per lo sbiancamento dei denti da fare a casa. Da utilizzare sotto stretto consiglio del proprio dentista 72 € su Amazon Pro Dispositivo medico professionale Contro Nessuno

Si tratta di un vero e proprio dispositivo medico che dovrebbe essere consigliato dopo una seduta dal dentista. Questo sbiancante è infatti a base di perossido di idrogeno e perossido di carbammide, in percentuali leggermente inferiori a quelle utilizzate durante le sedute in clinica. Si tratta di un dispositivo professionale a tutti gli effetti e utilizzabile a casa, ed è tra i più efficaci disponibili in commercio, da usare con le dovute precauzioni.

Renfox – kit sbiancamento denti

Renfox Kit Sbiancante Denti Con Luce LED Kit completo di fascette, gel e luce LED per lo sbiancamento dei denti da fare a casa: elimina le macchie più superficiali 32 € su Amazon 37 € risparmi 5 € Pro con luce LED Contro Nessuno

È considerato uno dei migliori kit di sbiancamento denti in circolazione, da poter usare a casa. Si avvale dell’utilizzo di una luce a LED che adotta una speciale tecnologia a luce fredda, combinata con un’alta intensità. Contiene inoltre delle strisce sbiancanti e un gel apposito da applicare: si tratta di un trattamento che permette di eliminare le macchie più superficiali dovute all’utilizzo di bevande e sostanze che con il tempo tendono a macchiare e scurire i denti.