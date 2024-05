Hai mai provato gli ombretti per capelli? Come si applicano e 3 consigliati per te

Gli ombretti per capelli sono una soluzione innovativa per chi desidera cambiare il colore dei capelli senza impegno o danneggiarli. Si presentano come polveri colorate che possono essere applicate su singole ciocche o su tutta la chioma per creare effetti unici e temporanei. Oltre a essere perfetti per look creativi, sono utili anche per coprire la ricrescita dei capelli bianchi o per aggiungere volume ai capelli diradati. Gli ombretti per capelli sono sicuramente una recente innovazione nel mondo della bellezza. Introdotti per la prima volta nei primi anni 2010, sono diventati popolari per la loro capacità di offrire cambiamenti di colore temporanei e senza danni.

Come si applicano

L’applicazione degli ombretti per capelli è semplice ma richiede qualche accorgimento per ottenere un risultato ottimale:

Inizia coprendo le spalle con un asciugamano o una mantellina per evitare di sporcare i vestiti.

Suddividi i capelli in piccole ciocche usando un pettine e fermagli.

i vestiti. Suddividi i capelli in piccole ciocche usando un pettine e fermagli. Vaporizza della lacca o applica un balsamo senza risciacquo sulle ciocche che desideri colorare. Questo aiuterà il colore a fissarsi meglio .

. Applica l’ombretto applicandolo direttamente ִsui capelli. Puoi modulare l’intensità del colore aggiungendo più strati e utilizzare laddove è incluso, il pennellino o l’applicatore fornito nella confezione del prodotto.

ִsui capelli. Puoi modulare l’intensità del colore aggiungendo più strati e utilizzare laddove è incluso, il pennellino o l’applicatore fornito nella confezione del prodotto. Per prolungare la durata del colore, spruzza nuovamente la lacca su tutta la chioma.

Benefici degli ombretti per capelli

Gli ombretti per capelli offrono numerosi benefici, tra cui:

Protezione dai danni: A differenza delle tinture permanenti, non danneggiano la fibra capillare e sicuramente sono più pratici da usare, senza troppo dispendio di energie.

e sicuramente sono più pratici da usare, senza troppo dispendio di energie. Flessibilità: permettono di essere usati frequentemente e senza impegno.

e senza impegno. Volume aggiuntivo: Possono essere usati per creare l’illusione di capelli più folti, particolarmente utile per chi ha capelli fini o diradati. Mascherando il cuoio capelluto con il colore, è perfetto per dare l’effetto di riempimento che molte persone cercano.

Ecco alcuni suggerimenti pratici:

Per prolungare la durata del colore, evita di toccare frequentemente i capelli e usa prodotti fissativi come la lacca. Durante l’applicazione, puoi anche proteggere la pelle vicino all’attaccatura dei capelli con una crema barriera per evitare macchie.

3 ombretti per capelli consigliati

Polvere per capelli IMPERIO

Polvere per capelli IMPERIO Correttore in polvere pressata per infoltimento capelli per donna e uomo, effetto waterproof che nasconde la ricrescita 14 € su Amazon Pro waterproof Contro Nessuno

Questa polvere colorata è facile da applicare grazie alla spugnetta ed è disponibile in diverse tonalità. Perfetta per chi vuole sperimentare senza impegno.

Hair Genetics Root Cover Up

Hair Genetics Root Cover Up Prodotto in polvere per ritocco ricrescita delle radici. Copre i capelli Bianchi e può anche essere usato per Riempire le sopracciglia. 16 € su Amazon Pro per capelli e sopracciglia Contro Nessuno

Disponibili in numerose tonalità, questi ombretti offrono un colore intenso e brillante, facilmente rimovibile con uno shampoo. Ideali per chi desidera un look temporaneo ma di grande impatto.

ILLUSYA – Polvere per capelli

ILLUSYA - Polvere per capelli polvere per infoltire i capelli e coprire i capelli bianchi, composto da fibre di cotone. 20 € su Amazon Pro a base di cotone Contro Nessuno

Conosciuti per i loro pigmenti ricchi e duraturi, questi ombretti in polvere per capelli sono composti da fibre di cotone. La gamma di colori include toni naturali dai più chiari ai più scuri. Disponibile in diverse tonalità, è perfetto per chi cerca un prodotto professionale ma semplice da usare.

Gli ombretti per capelli rappresentano una soluzione versatile e creativa per chi ama sperimentare con i colori senza effetti permanenti. Sono facili da applicare e da rimuovere, rendendoli ideali per eventi speciali o semplicemente per cambiare look per un giorno. Sperimentare con queste polveri colorate può trasformare radicalmente il tuo stile in pochi minuti, offrendo infinite possibilità di espressione personale.