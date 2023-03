Le cloud nails sono il trend unghie primavera 2023 delle sognatrici (anche vip)

Le nuove tendenze per la primavera 2023 sono sempre dietro l’angolo, e quest’anno sembra che le “cloud nails” siano la scelta preferita dalle influencer, incluse diverse celebrities. Questa tendenza non è nuova, ma sta rapidamente diventando un must-have di stagione per le unghie, soprattutto su TikTok, dove ha raccolto oltre 39,8 milioni di visualizzazioni.

Le cloud nails fanno sognare anche Jennifer Lopez & co.

Anche gli esperti di manicure delle celebrità stanno sperimentando questa tendenza. Tom Bachik, il famoso nail artist di Jennifer Lopez e Selena Gomez (giusto per citarne due), ha postato un video sul suo account Instagram mostrando le sue ultime creazioni di unghie “nuvolose”. Le sue manicure sembrano opere d’arte in miniatura, con dettagli intricati che vanno dalle nuvole alle sfumature colorate di rosa e lilla.

Cloud nails, ogni manicure è unica

Le nuvole sono ispirate naturalmente al cielo in continuo mutamento, quindi ogni design di unghie è diverso e unico. Alcune unghie hanno basi nude e blu con nuvole che sembrano fatte di zucchero filato stravaganti, mentre altre assomigliano di più a un acquerello dipinto al tramonto.

Questa tendenza delle cloud nails sembra essere la progenie della cloud skin, un’altra tendenza trucco che sta vivendo un momento di grande successo in questo momento e che sta diventando sempre più popolare.

Le cloud nails come la cloud skin

La cloud skin si concentra su una pelle idratata e luminosa, con una finitura morbida e vellutata che sembra quasi eterea, come le nuvole. Per ottenere questo effetto, la tecnica prevede l’utilizzo di prodotti specifici per la cura della pelle, come creme idratanti, sieri e primer illuminanti. Inoltre, la cloud skin richiede una leggera base di fondotinta e correttore, applicati in modo uniforme e sfumati delicatamente sulla pelle

Il risultato è una pelle che sembra fresca e radiosa, proprio come le nuvole che fluttuano nel cielo. Come per la tendenza delle cloud nails, anche la tendenza della cloud skin si adatta alla perfezione all’attuale spirito di evasione e alla ricerca di una bellezza naturale e luminosa. Le cloud nails sono morbide, ariose e un po’ sfumate, ideali per la primavera del 2023. Si adattano alla perfezione all’idea attuale di abbandono della solita routine per sognare un po’.

Cloud nails, come realizzare la tendenza unghie della primavera 2023

Se vuoi provare questa tendenza delle unghie in autonomia, non devi preoccuparti troppo di pitturare linee dritte e precise, piuttosto di creare forme ovattate, bianche e circolari, che ricordano proprio quelle delle nuvole.

Tuttavia, se vuoi ottenere un livello di dettaglio superiore, è meglio lasciare che un professionista della manicure lo ricrei per te. In ogni caso, le cloud nails sono un’aggiunta meravigliosa alla tua collezione di nail art. Se quindi vuoi seguire le tendenze per la primavera 2023, devi sicuramente provare a realizzare le cloud nails.

Questa moda nonostante appaia semplice, richiede un po’ di abilità nella nail art per creare il massimo livello di dettaglio delle nuvole. Quindi, se preferisci andare sul sicuro e ottenere subito un buon risultato, non esitare a prenotare un appuntamento da un esperto in fatto di nail art e scegliere il design delle cloud nails per la tua prossima manicure.