I top 5 mascara naturali e bio

Dona volume ed esalta lo sguardo, il mascara è il prodotto beauty per eccellenza al quale nessuna donna, o quasi, rinuncia. Infatti si tratta di uno dei cosmetici più venduti al mondo. Il motivo? Semplice: incurva, allunga, tinge e infoltisce le ciglia donando profondità allo sguardo, con un solo gesto.

In commercio esistono tantissime tipologie di mascara, non c’è casa cosmetica che non ne produca in più varianti, e spesso è difficile scegliere quello più adatto alle proprie necessità. I mascara, infatti, non sono tutti uguali: alcuni presentano una texture cremosa, altri meno. Ci sono mascara che rendono le ciglia particolarmente definite, altri voluminose e lunghe. A cambiare sono la formula e lo scovolino, realizzati in modi diversi a seconda della resa desiderata.

È quindi importantissimo valutare bene l’acquisto informandosi su queste due caratteristiche. Trovare il mascara perfetto può sembrare un’impresa ma, per fare chiarezza, ecco la top 5 dei mascara naturali disponibili in commercio.

Mascara Double Dream di Puro BIO Cosmetics: Double Dream è una vera istituzione nel campo dei mascara naturali. È caratterizzato da un effetto intenso, sostiene le ciglia e le rende piacevolmente definite. La sua particolarità è l’applicatore in silicone, che consente di stendere il prodotto in modo omogeneo, raggiungendo anche le ciglia più corte. Prezzo consigliato 14,90 euro. Scopri l’offerta Double Dream su YES: Ysabella Black Bubble Natural Mascara di Neve Cosmetics: questo best seller è caratterizzato da un’alta concentrazione di pigmento nero, agisce intensificando il colore naturale delle ciglia. Arricchito con Olio di Jojoba e Cellulosa, dona alle ciglia un effetto volumizzante. Prezzo consigliato: 13,50 euro. Vai a Black Bubble Natural Mascara Mascara Impeccable Allungante e Incurvante di puroBIO Cosmetics: è dotato di uno scovolino a forma di uncino, che agevola l’applicazione del prodotto anche nei punti più difficili. Arricchito con vitamina E e glicerina, definisce le ciglia rendendole allungate e incurvate per un effetto super definito. Prezzo consigliato: 9,90 euro. Vai al prodotto Mascara Waterproof di Avril: un mascara dotato di uno scovolino a spirale, con setole sintetiche, che definiscono le ciglia e le rendono voluminose. La formula waterproof garantisce una lunga tenuta del prodotto, mentre la cera d’api bio e l’estratto di acai proteggono le ciglia. Prezzo consigliato: 7 euro. Scopri Avril Mascara Occhioni di Neve Cosmetics: altro best seller in casa Neve Cosmetics, allunga le ciglia rendendo lo sguardo intenso e profondo. La sua formula è arricchita con oli vegetali e cere, dall’azione protettiva. La presenza di olio di argan rende le ciglia morbide e definite. Lo scovolino a cinque sfere ne consente un’applicazione semplice e veloce. Prezzo consigliato: 12,50 euro. Scoprilo ora su YES: Ysabella

Per un effetto ancora più intenso è possibile utilizzare due mascara contemporaneamente. Come primo mascara si applica un prodotto in grado di separare bene le ciglia e poi, per la seconda applicazione, si usa un mascara dall’azione volumizzante e allungante.

Ultimo beauty tip: rinforzare le ciglia è fondamentale con sieri a base di olio di ricino. Per questo scopo è utilissima l’applicazione del Siero a base di Olio di Ricino e Olio di Mandorle Dolci di Allegro Natura. Basta applicarlo quotidianamente sulle ciglia precedentemente pulite e umide, con uno scovolino pulito.