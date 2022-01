Period panties, ecco gli slip da ciclo (e perché sono meglio degli assorbenti)

I period panties sono una vera e propria rivoluzione nel mondo femminile. Noti in Italia come slip da ciclo, sono delle pratiche mutande che presentano al loro interno diversi strati assorbenti e sostituiscono, durante il ciclo mestruale, i classici tampax e assorbenti usa e getta. E la loro estrema comodità sta facendo sì che sempre più donne decidano di utilizzarle.

Sono senza dubbio un’ottima scelta green, visto che sono riutilizzabili dopo un semplice lavaggio e durano quindi diversi anni. Tutto il contrario degli assorbenti usa e getta, che non sono certo biodegradabili e vanno ad aggiungersi a tutti quei prodotti che – durante lo smaltimento – finiscono per inquinare il nostro pianeta.

Ma optare per gli slip assorbenti non è soltanto una scelta a favore dell’ambiente. Anche se sono ecofriendly, il loro pregio più evidente è il comfort. Indossandoli, infatti, non si percepisce molta differenza rispetto a delle semplici mutante e sono disponibili in due versioni diverse, slip e culottes. Sono necessarie almeno quattro o cinque paia di panties per tutta la durata del ciclo e, a seconda del flusso (medio o abbondante), ci sono varie tipologie di assorbenza.

Questi slip sono anche un valido alleato per tutte quelle donne che soffrono di prurito intimo, bruciori o fastidi vari per via del contatto con il materiali di cui sono fatti gli assorbenti (soprattutto d’estate o dopo l’attività fisica); sono, inoltre, perfetti per la notte.

Di contro però, i period panties possono risultare un po’ scomodi da cambiare, visto che a differenza degli assorbenti classici bisogna spogliarsi per poterli sostituire, una situazione che potrebbe creare qualche problema quando si è furi casa. Diversi brand hanno già reso disponibili i loro modelli di slip da ciclo. Tra questi Lovable e Uniqlo. I prezzi variano dai 20 ai 30 euro a seconda della marca e del modello.