Pet beauty routine: i migliori prodotti per il tuo amico a quattro zampe

La nuova frontiera della cosmetica riguarda i nostri amici a quattro zampe: si tratta della pet beauty routine, definizione con la quale si parla di tutte le cure che siamo portati a mettere in atto per far star bene i nostri animali domestici. Non si tratta più infatti solo di una passeggiata al parco o qualche spazzola per pettinarli, gli animali di casa fanno sempre più parte della nostra famiglia e sono molto di più che dei semplici animali da compagnia.

La pet beauty è un vero e proprio trend che secondo le stime vale più di 25 milioni di dollari di fatturato. Si tratta di cosmetici ideati e formulati appositamente per gli animali di piccola taglia, cani e gatti.

La pet beauty routine prende ispirazione dalla cosmetica dedicata all’uomo, ma chiaramente viene posta un’attenzione diversa alle formulazioni, che devono essere delicate e adatte all’epidermide animale. Fanno parte di questo mercato:

shampoo

lozioni profumate per il pelo

pomate specifiche per naso e gommini screpolati

spazzole per il pelo e tanto altro

D.Dog Pet Beauty di Diego dalla Palma

È la linea specifica per i nostri amici a quattro zampe pensata da Diego Dalla Palma: le formule sono vegane e pulite al 100%, e contenute in bottiglie riciclabili al 100%. Si tratta di una linea totalmente made in Italy dedicata agli animali. Tra i prodotti disponibili ci sono i detergenti per il pelo con Tea Tree e clorexidina antimicrobica, perfetta per il pelo, le zampe e i cuscinetti dei cani. Tutti gli Shampoo di D.Dog sono formulati con sostanze detergenti dolci e di origine naturale, senza siliconi e a pH fisiologico. Sono inoltre arricchiti con un sistema di pre e probiotici, che preserva l’ecosistema fisiologico del manto e della cute.

L’erbolario – il giardino degli amici fedeli

Anche L’erbolario ha pensato a un catalogo di prodotti destinato ai nostri amici a quattro zampe e il nome della linea non lascia spazio a dubbi: “il giardino degli amici fedeli”. Tra i prodotti disponibili c’è ad esempio il balsamo districante per animali, formulato con estratti di avena, lichene d’Islanda e salvia, ed è un prodotto senza risciacquo adatto a tutti i tipi di pelo. Contiene anche il pantenolo, che regala un pelo lucente, soffice al tatto e facile da pettinare.

Temellini Dog à porter

Si tratta di una linea italiana di pet beauty a base di ingredienti di origine vegetale. Il brand utilizza derivati alimentari, come l’olio di cocco o gli estratti di frutta e verdura. Ad esempio:

lo Shampoo biologico ai frutti di olivo e lattuga deterge e pulisce il pelo del cane in modo naturale

Il gel biologico all’aloe vera pulisce la zona auricolare

L’igienizzante biologico a base di vitamina C, frutti di olivo ed estratto di albicocca e stella alpina, è formulato specificatamente per detergere gli occhi.

Bau cosmesi

Questo brand di cura e igiene è totalmente made in Italy e impiega ingredienti puri, naturali e biologici. Non usa sostanze chimiche, coloranti o profumi. A catalogo ci sono diversi prodotti per prendersi cura dei nostri amici animali, dalla pomata per il naso a quella per le zampe, oppure il tonico detergente per gli occhi o il gel detergente senza risciacquo, e così via. I prodotti non sono pensati solo per i cani ma anche per i gatti.